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    20:04, 22 Октябрь 2021 | GMT +6

    Кремлевская стена повреждена из-за сильного ветра в Москве

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    МОСКВА. ТАСС - КАЗИНФОРМ - Зубцы на стене Московского Кремля пострадали из-за сильного ветра, подтвердили ТАСС в отделе по связям с прессой и общественностью Федеральной службы охраны (ФСО), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.

    «На участке стены от Спасской до Сенатской башни ведутся реставрационные работы, которые на время сильного ветра были приостановлены», - сказал начальник отдела Денис Симонов. По его словам, произошло частичное обрушение строительных лесов, а также зубцов на стене.

    «Никто из людей не пострадал», - подчеркнул Симонов. Он отказался от дальнейших комментариев.

    Ранее об инциденте сообщил ТАСС в экстренных службах. «Из-за ветра упали строительные леса на кремлевской стене, ими поврежден один из зубцов стены», - рассказал собеседник агентства. МЧС Москвы ранее распространило экстренное предупреждение о сильном ветре.​​​​​

    Как в свою очередь сообщает корреспондент ТАСС с места событий, в данный момент подходы к Красной площади перекрыты со стороны всех прилегающих улиц. По словам сотрудников, обеспечивающих контроль периметра, площадь закрыта из-за обрушения. На кремлевской стене возле поврежденных зубцов находятся несколько рабочих, разбирают поврежденные конструкции и на земле. Один из зубцов стены отсутствует полностью.

    Это не первый случай, когда ветер наносит ущерб Московскому Кремлю. Так, в июне 1998 года на территории Кремля он повалил около 200 деревьев и повредил несколько зубцов стены, а в апреле 2018 года - сорвал часть кровли с Сенатского дворца.


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