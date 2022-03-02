Кремль сообщил, что делегация России будет ждать Украину для переговоров с вечера 2 марта

МОСКВА. ТАСС- КАЗИНФОРМ - Российская делегация в среду ближе к вечеру прибудет на место нового раунда переговоров и будет готова к встрече с представителями Украины, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.

«Сегодня во второй половине дня, ближе к вечеру, наша делегация будет на месте. (Будет) ждать украинских переговорщиков. Наша делегация сегодня вечером будет готова продолжить разговор», - сказал Песков.