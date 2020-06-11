Кремль не считает странными данные о низкой смертности от коронавируса в России

МОСКВА. ТАСС – КАЗИНФОРМ - Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отреагировал на заявление Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), которая посчитала «необычным» тот факт, что в России смертность от коронавируса ниже, чем во многих других странах. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.

По словам Пескова, в российских данных нет ничего странного.

«Нет», - сказал он, отвечая на вопрос, считают ли в Кремле российскую статистику смертности от коронавируса странной.

Отвечая на вопрос о том, давал ли Кремль рекомендации Роспотребнадзору прислушаться к мнению ВОЗ, Песков заметил, что российской ведомство «находится в контакте с ВОЗовцами». «Поэтому я думаю, что они разберутся в этом и ответят на все вопросы ВОЗовцев. У меня нет сомнений», - сказал он.

Песков не стал комментировать разницу существующих методик оценки смертности от коронавируса. «Нет, я здесь вряд ли смогу объяснить. Я все-таки надеюсь, что наши эпидемиологи дадут соответствующие разъяснения», - переадресовал он вопрос к специалистам. При этом представитель Кремля заверил, что «даже с учетом этой разницы в данных, которые скорее всего вызваны методикой подсчета, это в целом абсолютно не меняет картину».

В среду на брифинге в Женеве директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан назвал «необычным» тот факт, что в России смертность от коронавируса ниже, чем во многих других странах. По его мнению, в ситуациях, когда тестируется много людей, можно видеть «относительно низкий уровень смертности».

ВОЗ разработала и разослала странам стандартные рекомендации по сертификации летальных исходов в случае COVID-19. Однако, по словам директора, это «сложная» процедура, поскольку бывают «сопутствующие условия», касающиеся причин смерти, «и это может интерпретироваться разными путями». Райан не считает, что такая интерпретация осуществляется врачами «негативным способом и в систематической манере».