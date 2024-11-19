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    14:43, 19 Ноябрь 2024 | GMT +5

    Крематории и колумбарии появятся в Казахстане

    Министерство здравоохранения подготовило поправки в «Санитарно-эпидемиологические требования к кладбищам и объектам похоронного назначения», передает корреспондент агентства Kazinform.

    Крематории и колумбарии появятся в Казахстане
    Фото: pixabay.com

    Поправки включают новую главу, устанавливающую санитарно-эпидемиологические требования к крематориям, колумбариям, похоронным бюро и магазинам похоронного обслуживания.

    Согласно поправкам, колумбарии и стены скорби для урн с прахом могут размещаться на выделенных участках, в том числе за пределами кладбищ, но не ближе 50 метров к жилым зданиям, учреждениям и коттеджной застройке. Прах разрешено захоранивать в колумбариях или могилах.

    Кремационные комплексы должны включать:

    • помещения для приема и хранения умерших;
    • зоны кремации с оборудованием для обработки и хранения праха;
    • обрядовые помещения с траурным залом и комнатой адаптации;
    • санитарные узлы и бытовые зоны для персонала. 

    Все помещения оснащаются вентиляцией с механическим побуждением. Спецодежда сотрудников должна храниться централизованно и регулярно дезинфицироваться. Работники крематориев обязаны быть привиты от столбняка и сибирской язвы, использовать средства защиты, а также соблюдать санитарные правила при выполнении работ.

    Документ размещен на сайте «Открытые НПА» для публичного обсуждения до 2 декабря.

    Ранее мы сообщали, что цены на похоронные услуги резко выросли в нескольких регионах Казахстана.

    Теги:
    НПА Казахстан Похороны Минздрав РК
    Карина Кущанова
    Карина Кущанова
    Автор
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