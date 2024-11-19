Крематории и колумбарии появятся в Казахстане

Поправки включают новую главу, устанавливающую санитарно-эпидемиологические требования к крематориям, колумбариям, похоронным бюро и магазинам похоронного обслуживания.

Согласно поправкам, колумбарии и стены скорби для урн с прахом могут размещаться на выделенных участках, в том числе за пределами кладбищ, но не ближе 50 метров к жилым зданиям, учреждениям и коттеджной застройке. Прах разрешено захоранивать в колумбариях или могилах.

Кремационные комплексы должны включать:

помещения для приема и хранения умерших;

зоны кремации с оборудованием для обработки и хранения праха;

обрядовые помещения с траурным залом и комнатой адаптации;

санитарные узлы и бытовые зоны для персонала.

Все помещения оснащаются вентиляцией с механическим побуждением. Спецодежда сотрудников должна храниться централизованно и регулярно дезинфицироваться. Работники крематориев обязаны быть привиты от столбняка и сибирской язвы, использовать средства защиты, а также соблюдать санитарные правила при выполнении работ.

Документ размещен на сайте «Открытые НПА» для публичного обсуждения до 2 декабря.

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