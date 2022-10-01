Кредиты взяла в пяти банках и перечислила деньги мошенникам жительница СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области осудили двух интернет-мошенников, которые выманили у жительницы региона 8,5 млн тенге, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы департамента полиции, 25-летний и 30-летний жители Алматы обманом заставили взять женщину в пяти банках займы и перевести все деньги на указанные счета. Схема простая – звонок из банка с предупреждением о том, что кто-то пытается оформить кредит.

«В результате оперативно-розыскных мероприятий совместно с алматинскими коллегами вычислили группу лиц, причастных к преступлению. Осужденные молодые люди принимали деньги от потерпевших для отправки другим участникам мошеннической сети. Старший из них, бывший банковский работник, хорошо разбирался в финансовых технологиях и конвертировал денежные средства в выгодные активы. Они отыскивали людей, нуждавшихся в денежных средствах, и покупали у них банковские карточки для осуществления мошеннических действий», — прокомментировал начальник управления криминальной полиции Марат Жумалиев.

Одному из подсудимых назначено наказание в виде четырех лет лишения свободы. Его подельник приговорили к 3,5 годам.

С начала года в регионе по схеме «звонок из банка» обманули 107 человек.