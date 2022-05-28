Кредиты под 4% не решат проблему дефицита на автомобильном рынке – экономист

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Казахстане с каждым днем повышаются цены на автомобили. Специалисты говорят о влиянии с пандемией коронавирусной инфекции и геополитической ситуацией в соседних странах. Потому, что во всем мире останавливается производство на автомобильных заводах, проблемы с логистикой порождают определенные трудности. По данным Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК, в первом квартале 2022 года цены на легковые автомашины отечественной сборки повысились, по сравнению с прошлым годом, на 16%. Импортные авто подорожали на 18,6%. Что стало причиной подорожания автомобилей? Какое влияние на цены в нашей стране оказывают санкции, наложенные на Россию? Каковы прогнозы в отношении цен на автомобили в будущем?Для того чтобы получить ответы на эти вопросы, корреспондент МИА «Казинформ» обратился к доктору экономических наук, профессору Бауыржану Исабекову.

– Бауыржан Нарзуллаулы, в социальных сетях и СМИ обсуждается подорожание автомобилей. Экономисты связывают это с рядом макроэкономических и геополитических факторов, то есть, с санкциями, наложенными в последнее время на Россию. Что Вы думаете по этому поводу?

– В настоящее время, в связи с геополитической ситуацией, наложенными на Россию санкциями, а также с логистическими проблемами, организация автомобильной промышленности сталкивается с рядом трудностей. Например, доставка микрочипов, производимых в Китае, других комплектующих для автомобилей, в связи с логистическими препятствиями прервалась. Вследствие этого, объем производства автомашин сократился на 27-28%. По этой причине, мировые цены на автомобили повысились на 17-18%. В целом, подорожание, в зависимости от моделей, может составлять больше или меньше 5%. Например, на автомашины компании «Тойота» высокий спрос в странах Евросоюза, в Америке, поэтому эти модели дорожают. Общий рост цен на них составляет 23-25%. Что касается нашей страны, то спрос на автомашины у нас составляет 600-700 тыс. единиц в год. С 16 мая 2022 года начался прием заявок на льготные автокредиты под 4%, для приобретения автомашин отечественной сборки. Но это не решит проблему автодефицита на нашем рынке. Если ежегодный спрос на автомобили в стране составляет 600-700 тыс., то нельзя сказать, что продажа 10 тыс. авто по льготному кредиту решит вопрос. Тем более у граждан нет возможности получить этот кредит. Приходится ждать несколько месяцев. Потому, что, как отмечалось выше, есть проблемы с логистикой, есть процессы оформления документов, и все это требует много времени. Кроме того, поскольку объемы производства автомобилей в мире сократились, можно сказать, что в автоцентрах машин нет. Поэтому, чтобы купить автомашину, нужно ожидать в очереди.

– Известно, что крупные мировые компании, занимавшиеся производством автомобилей в России, прекратили свою работу. Почему они не рассматривают в качестве альтернативного рынка Казахстан или другие страны Центральной Азии? Почему не хотят переносить производство к нам?

– В экономике есть понятие «емкость рынка». В советский период емкость рынка составляла 260-270 млн. Если говорить о Казахстане, то численность население только теперь превысила 19 млн. Вообще, чтобы организовать любое производство и чтобы был постоянный спрос, нужна емкость рынка не менее 50 млн. Только в этом случае можно наладить производство автомобилей. Поэтому, крупные зарубежные компании создали свои производства в России, и не только автомашины, но и все потребительские товары с высокой степенью переработки поставляют в постсоветские страны. Потому, что иностранные компании тоже должны возмещать свои расходы. Для этого нужно население не менее 50 млн. человек. Кроме того, заново организовать производство в другом государстве непросто. Даже если они выберут какую-то из постсоветских стран, пусть в Центральной Азии, они имеют возможность только открыть свои торговые представительства. А перенос производства, кроме больших расходов, требует и много времени. Поэтому, в такое время, как сейчас, компании ждут стабилизации геополитической ситуации, временно приостанавливают производство. Например, недавно французская корпорация «Рено» остановила производство в России и подписала договор о продаже акций. А в одном из пунктов договора говорится, что если ситуация стабилизируется, компания имеет возможность вернуться в страну и выкупить свои акции. Поэтому, если ситуация выправится, две стороны придут к мирному соглашению, компания обязательно вернется.

– Сейчас много россиян стало приезжать в Казахстан для приобретения автомашин. По последним данным, их число выросло в 10 раз. То есть, численность покупателей автомобилей растет с каждым днем. Наверное, это тоже один из факторов роста цен? Как Вы считаете?

– Конечно, поскольку мы вместе с Россией входим в Таможенный союз, в Евразийский экономический союз, перевозку товара через Россию осуществлять легче. Как Вы помните, в 2017-2018 годах курс тенге по отношению к рублю вырос до трех тенге. В тот период казахстанцы привозили автомашины и другие потребительские товары из России. А сейчас сложилась обратная ситуация – один рубль стоит шесть тенге. Поэтому, им сейчас выгодно покупать товары у нас. С одной стороны, мы должны отметить, что и в России автомобильное производство остановилось. Но северный сосед разрешает выпускать автомашины на уровне 1991 года, с целью обеспечения внутреннего рынка. В этих автомобилях не будет микрочипов и других особенностей, свойственных «умным» машинам. То есть, в России появятся на рынке машины уровня 1990 года. Это решение было принято после того, как компания «Renault» заявила о продаже всех российских активов Правительству Москвы. Судя по информации в СМИ, в соответствии с договором, 100% акций предприятия «Renault Russia», принадлежащих компании «Renault», передаются властям города. Но у «Renault» есть право в течение шести лет выкупить свои акции у «АвтоВАЗ». Это также предусмотрено в договоре. И вот, на основе «Рено» теперь вновь начинается производство автомашины «Москвич». В России на государственном уровне принято такое решение. Таким способом, они намерены удовлетворить внутренний спрос. Это также может, в будущем, повлиять на рост цен или на их стабилизацию.

– В прошлом году автомобили подорожали на 9%, в этом году за четыре месяца цены выросли на 18%. Как Вы считаете, если рост цен будет продолжаться такими темпами, насколько они вырастут к концу года?

– По-моему, цены на автомашины теперь не остановятся, будут расти дальше. Льготные кредиты под 4% выдаются на автомобили казахстанской сборки. Есть планы по освобождению основных комплектующих от таможенных пошлин и лицензионных платежей, чтобы импортировать их и выпускать автомашины «Made in Kazakһstan». Надо признать, что у нас нет автопрома, и нет большой необходимости его создавать. Достаточно, если мы сможем правильно использовать наше сырье, обеспечивать свой рынок, повысить доходы населения. Если вырастут доходы населения, это окажет влияние на развитие малого и среднего бизнеса. Затем, этот бизнес будет выпускать продукцию и сможет продавать его не только внутри страны, но и экспортировать. Мы никогда не сможем конкурировать в машиностроении с Южной Кореей, Японией. Вообще, мы должны признать, что мы не являемся развитым государством, способным самостоятельно выпускать автомобили, мы развивающееся государство. Прошедшей зимой сам Глава государства говорил, что у половины наших граждан зарплата не достигает 50 тыс. тенге. Это тоже надо учесть. Поэтому, мы должны отменить все таможенные пошлины и утилизационные сборы. Мы должны, как Арабские Эмираты, Кыргызстан, Армения открыть границы, не препятствовать завозу автомашин из-за рубежа. Только тогда компании, торгующие автомобилями, сами будут их к нам завозить в достаточном количестве. Если приглядеться, у нас изношенный автопарк. Если будет, как я говорил, появится возможность обновить автомашины в наших салонах. Например, я был в Японии. Там, оказывается, есть механизмы, стимулирующие к замене автомашин каждые четыре года. Государство создало для граждан такой эффективный механизм. А мы могли бы, вместо автомобилей возрастом 20-30 лет, завозить эти самые машины, использовавшиеся четыре года. Это выгодно и с экономической, и с экологической точки зрения.

– Некоторые эксперты говорят, что средства оператора РОП нужно расходовать не на льготное автокредитование, а на рынок жилья. Потому, что покупатели автомобилей обязательно будут иметь жилье, а за эти средства тыс. людей решат жилищный вопрос. Что Вы думаете по этому поводу?

– Думаю, что это все временно. Это борьба со следствиями. Нам нужно бороться не со следствиями, а с причинами. Например, если у нас есть 8-9 млн человек трудоспособного населения, мы должны их обеспечить высокооплачиваемой работой. Доля малого и среднего бизнеса должна превышать 50% валового внутреннего продукта. Также мы должны экспортировать полезные ископаемые не только в виде сырья, а в виде готовой продукции или полуфабрикатов. Мы должны запустить простаивающие предприятия. Только тогда не будет проблем, о которых мы здесь говорили.

– Спасибо за беседу.