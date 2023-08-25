Кредиты на студентов оформила комендант общежития в области Жетысу

ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - Комендант подозревается в оформлении путем мошенничества кредитов в трех банках и нескольких микрокредитных организациях по всей стране, общий ущерб составил 24 млн тенге, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на городской суд Талдыкоргана.

Комендант общежития при высшем учебном заведении, в период с 2021 года по 2022 года войдя в доверие студентов и сотрудников общежития мошенническим путем оформив через сервисы интернет-банкинга товарные и денежные кредиты, причинила материальный ущерб 16 потерпевшим на общую сумму более 24 млн тенге.

В октябре 2021 года подсудимая С., пользуясь доверием потерпевшего, попросила его документы под предлогом того, что они нужны ей в рабочем порядке. Получив необходимые документы, удостоверяющие личность потерпевшего, С. тайно оформила в микрофинансовой организации товарный кредит на сумму около 600 тысяч тенге, далее, продала товар и приобретенные средства растратила на собственные нужды.

После этого, С. обманным путем, убедив Д., что полностью самостоятельно погасит задолженность, попросила последнего взять денежный кредит. Д., оформив в микрофинансовой организации кредит на сумму около 560 тысяч тенге передал деньги С. После, подсудимая, использовав имеющиеся на руках персональные данные Д., тайно получила микрокредиты от имени потерпевшего с различных микрофинансовых организациях с указанием своего мобильного номера в качестве дополнительной связи, причинив последнему ущерб на сумму в общей сложности более 2 млн тенге.

Кроме того, подсудимая совершила мошенничество в отношении еще 15 студентов и сотрудников общежития под разными предлогами. Потерпевшие понесли убытки в размере свыше 22 млн тенге.



«Суд признал С. виновной в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного пунктом 4) части 3 статьи 190 УК РК и назначил ей наказание в виде ограничения свободы сроком на 4 года и установил пробационный контроль на весь назначенный срок», - говорится в сообщении суда.

Приговор суда не вступил в законную силу.