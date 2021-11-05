Кредиты на солдат оформлял капитан роты воинской части в Аягозе

СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - Военным судом Семейского гарнизона к 3 годам лишения свободы осужден командир роты одной из воинской части, расположенной в городе Аягозе. Офицера привлекли к ответственности за мошеннические действия в отношении своих подчиненных солдат, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ВР ВСУ МВД РК.

В конце сентября 2021 года Аягозским отделом Восточного регионального Военно-следственного управления МВД РК, было окончено досудебное расследования в отношении военнослужащего по признакам уголовного правонарушения.

В ходе следствия было установлено, что командир роты, пользуясь своим служебным положением, у своих подчиненных солдат-срочников, из корыстных побуждений, умышленно, обманным путем через мобильное приложение «Каспи Банка» и микрокредитные организации в интернете оформил в общей сложности на военнослужащих срочной службы 6 кредитов на сумму 2 млн 20 тысяч тенге и неоднократно снимал с банковских карт и причислял через приложения «Народного банка» заработные платы 17 солдат на общую сумму более 100 тысяч тенге, которые в последствий присваивал себе.

Также в ходе следствия установлено, что добытые преступным путем деньги офицер проиграл на ставках в одной из букмекерской компании.

Однако в ходе проведения следственных действий удалось возместить причиненный военнослужащим срочной службы вред, нанесенный преступными действиями командира роты.