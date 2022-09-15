Кредиты на семерых человек оформила аферистка в ВКО

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - Кредиты на семерых человек оформила аферистка в Восточно-Казахстанской области. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

В отдел полиции Зайсанского района обратились две жительницы района. Они попросили полицейских принять меры в отношении их знакомой, которая оформила на них товарный кредит на сумму 2 млн 270 тысяч тенге. Сотрудниками криминальной полиции при проведении оперативно-розыскных мероприятий задержана 20-летняя жительница города Зайсана.

Помимо этого, стражи правопорядка выяснили, что на удочку злоумышленницы попались еще пять человек. Общая сумма ущерба от аферы девушки составила почти 7,4 млн тенге. Подозреваемая полностью признала свою вину, в отношении нее избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. По факту полицейскими проводится досудебное расследование по ст. 190 ч. 2 УК РК «Мошенничество».

