Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Закон и право

Кредиты на семерых человек оформила аферистка в ВКО

Редактор:  
Гульмира Байзакова
15 Сентября 2022, 12:00
Кредиты на семерых человек оформила аферистка в ВКО

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - Кредиты на семерых человек оформила аферистка в Восточно-Казахстанской области. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

В отдел полиции Зайсанского района обратились две жительницы района. Они попросили полицейских принять меры в отношении их знакомой, которая оформила на них товарный кредит на сумму 2 млн 270 тысяч тенге. Сотрудниками криминальной полиции при проведении оперативно-розыскных мероприятий задержана 20-летняя жительница города Зайсана.

Помимо этого, стражи правопорядка выяснили, что на удочку злоумышленницы попались еще пять человек. Общая сумма ущерба от аферы девушки составила почти 7,4 млн тенге. Подозреваемая полностью признала свою вину, в отношении нее избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. По факту полицейскими проводится досудебное расследование по ст. 190 ч. 2 УК РК «Мошенничество».

Восточно-Казахстанская область   Борьба с преступностью   МВД РК  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Более 3,5 тысяч рабочих не хватает в Карагандинской области
Более 3,5 тысяч рабочих не хватает в Карагандинской области
Четверых парней подозревают в обмане 30 пенсионеров в Павлодаре
Четверых парней подозревают в обмане 30 пенсионеров в Павлодаре
Заметки Марко Поло рядом не стоят с новыми источниками из Ватикана – Саясат Нурбек о семитомнике по истории Казахстана
Заметки Марко Поло рядом не стоят с новыми источниками из Ватикана – Саясат Нурбек о семитомнике по истории Казахстана
Полный текст выступления Главы государства на втором заседании Национального курултая
Полный текст выступления Главы государства на втором заседании Национального курултая
Как прошел Национальный курултай в Туркестане
Как прошел Национальный курултай в Туркестане
Глава государства провел второе заседание Национального курултая
Глава государства провел второе заседание Национального курултая
Историческим захоронениям в Астане придадут официальный статус
Историческим захоронениям в Астане придадут официальный статус
В Туманном Альбионе горят леса: британский опыт борьбы с пожарами
В Туманном Альбионе горят леса: британский опыт борьбы с пожарами
Три казахстанца сразятся за «бронзу» Grand Slam по дзюдо в Астане
Три казахстанца сразятся за «бронзу» Grand Slam по дзюдо в Астане