Кредиты на семерых человек оформила аферистка в ВКО

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - Кредиты на семерых человек оформила аферистка в Восточно-Казахстанской области. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.
В отдел полиции Зайсанского района обратились две жительницы района. Они попросили полицейских принять меры в отношении их знакомой, которая оформила на них товарный кредит на сумму 2 млн 270 тысяч тенге. Сотрудниками криминальной полиции при проведении оперативно-розыскных мероприятий задержана 20-летняя жительница города Зайсана.