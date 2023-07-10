Кредиты на развитие бизнеса получили более 200 молодых жамбылцев

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - 212 человек из числа молодежи Жамбылской области получили льготные микрокредиты под 2,5% годовых для реализации предпринимательских инициатив. Всего в течение 2023 года в регионе планируется выдать 347 микрокредитов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Минтруда и соцзащиты населения РК.

По данным ведомства, размер микрокредита может составлять до 5 млн тенге, а максимальный срок участия – от 5 лет (на любые цели), до 7 лет (для проектов в сфере животноводства). Номинальная ставка вознаграждения – не более 2,5 % годовых.

На сегодняшний день от жителей Жамбылской области в АО «Аграрная кредитная корпорация» поступило 512 заявок. Решением конкурсных комиссий по региону одобрено 375 заявок. Уже выдано 212 микрокредитов на сумму 977,6 млн теңге. Среди получателей льготных кредитов преобладают сферы животноводства (165) и предоставления услуг (23), легкая и тяжелая промышленность (10), торговля (10), переработка продукции АПК (4).

Одним из получателей льготного микрокредиита стал Рахат Умбетов из Тараза. Государственную поддержку в размере 5 млн тенге он решил направить на расширение своего бизнеса, закупив дополнительное оборудование для ремонта и обслуживания смартфонов.

«Я узнал о данной мере через информационные сайты, после пошел в Аграрную кредитную корпорацию на консультацию. Можно сказать, успел в последний вагон, ведь по возрасту мне уже 34 и действующему ИП чуть больше 4-х лет»,– рассказал Р. Умбетов.

В ближайшем будущем предприниматель планирует продолжить расширение своего дела и создать еще дополнительные рабочие места.

Напомним, микрокредиты выдаются для открытия или расширения своего дела молодым людям в возрасте от 21 года до 35 лет, при условии наличия регистрации в качестве индивидуального предпринимателя со сроком не более 5 лет. При этом возраст участников учитывается на момент обращения с заявкой в АО «Аграрная кредитная корпорация».