Qazaq TV
KazTube
Телерадиокомпания Президента Казахстана
Кредиты на пенсионеров оформляла женщина в Алматы
10 Августа 2022 10:10

Кредиты на пенсионеров оформляла женщина в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы задержана женщина, оформлявшая на пенсионеров кредиты, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz

В одном эпизоде 26-летняя гражданка К., воспользовавшись доверием бабушки, используя ее данные, оформила товарный онлайн-кредит на сумму 900 тыс. тенге.

«Подозреваемая была задержана в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий. В содеянном она сразу же призналась, сославшись на нужду в деньгах. По данному факту в едином реестре досудебного расследования зарегистрировано уголовное дело по ст. 190 УК РК», – сообщил начальник управления полиции Ауэзовского района департамента полиции Алматы Улан Абулхайыр.

Подозреваемая в прошлом уже имела судимость за совершение аналогичного преступления. Расследование по делу продолжается.


Новости по теме
Продвинуть очередь на квартиру обещала мошенница жителям Тараза
Мошенники звонили под видом министра коллегам главы МИИР, предлагая повышение по службе
Полицейские задержали 17-летнего закладчика «синтетики» в Кокшетау
Читайте также
Казахстан занял 71 место в рейтинге по уровню защиты прав собственности
Количество преступлений в нетрезвом виде сократились за год в РК на 9,6%
Ограничения ввели в крупных городах СУАР из-за вспышки коронавируса
Победителей Tartyl Fest наградили в Актобе
Выздоровели от КВИ 2389 человек в РК за сутки
День Абая: где знают и читают великого казахского поэта в мире
Картину Рембрандта вернули в деревенскую церковь во Франции
Миллион евро выиграла в лотерею уличная попрошайка в Испании
Популярное
1 Может ли курс доллара превысить 500 тенге к осени – мнение эксперта
2 Назначен первый заместитель акима Жамбылской области
3 Третьи сутки ищут пропавшую девочку в Костанайской области
4 Мужчина поймал упавшую с 10 этажа девочку в Нур-Султане
5 Назначен первый заместитель прокурора Атырауской области

Лента новостей

Тенденции
Еркин Тукумов
Акимы получили реальную возможность улучшить жизнь людей на местах
Санат Кушкумбаев
Саудовская сторона с интересом восприняла планы Казахстана
Архив