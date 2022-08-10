10 Августа 2022 10:10

Кредиты на пенсионеров оформляла женщина в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы задержана женщина, оформлявшая на пенсионеров кредиты, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz

В одном эпизоде 26-летняя гражданка К., воспользовавшись доверием бабушки, используя ее данные, оформила товарный онлайн-кредит на сумму 900 тыс. тенге.

«Подозреваемая была задержана в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий. В содеянном она сразу же призналась, сославшись на нужду в деньгах. По данному факту в едином реестре досудебного расследования зарегистрировано уголовное дело по ст. 190 УК РК», – сообщил начальник управления полиции Ауэзовского района департамента полиции Алматы Улан Абулхайыр.

Подозреваемая в прошлом уже имела судимость за совершение аналогичного преступления. Расследование по делу продолжается.