Кредиты на 45 млрд тенге одобрены по ипотеке «Баспана» в 2018 году

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Итоги программы «7-20-25» за 2018 год озвучил в ходе пресс-конференции в СЦК председатель правления АО «Ипотечная организация «Баспана» Кайрат Алтынбеков. Более подробно о решении жилищной проблемы тысяч казахстанцев через реализуемые ныне программы «7-20-25» и «Баспана-Хит» он рассказал в эксклюзивном интервью для «Казинформ».

- Кайрат Турекулович, сколько кредитов по программе «7-20-25» выдано на сегодня?

- Вы знаете, что официально программа 7-20-25 работает с 4 июля этого года. По состоянию на 21 декабря 2018 года по Казахстану принято свыше 6 тысяч заявок на сумму 70,4 млрд тенге. Из них к выдаче банками одобрено порядка 44,2 млрд тенге. По итогам года, согласно прогнозам Ипотечной организации «Баспана» сумма одобренных кредитов составит 45 млрд тенге.

Согласно установленным индикаторам планируется выдача не менее 1 трлн тенге ипотечных займов за первые 5 лет.

- По программе «7-20-25» больше всего получили кредиты жители Астаны, а как обстоит дело по другим регионам страны? Возникают ли какие-нибудь препятствия между клиентами, банками и вашей организацией?

- Говоря в разрезе регионов, может отметить, что лидером по количеству участников закончила год Астана. Алматы, Восточно-Казахстанская Мангистауская, Акмолинская и Актюбинская области также вошли в число лидирующих регионов.

На конец года число банков участников «7-20-25» доведено до восьми. Последним в декабре присоединился Сбербанк. Таким образом, через «7-20-25» кредитуют банки ЦентрКредит, АТФ, Народный, Цесна, Евразийский, РБК, Форте и Сбербанк. С финансированием ипотечных кредитов - проблем нет. Выданный банком кредит по «7-20-25» мы выкупаем день в день.

Вы знаете, что программа при реализации столкнулась с дефицитом первичного жилья, особенно в регионах. Для частичного решения вопроса дефицита, мы выделили 150 млрд тенге на строительство жилья для «7-20-25». И акиматы могут воспользоваться этими средствами путем выпуска муниципальных облигации.

- Прокомментируйте новость о выпуске муниципальных облигаций акиматом Шымкента...

- Буквально 4 дня назад акимат Шымкента выпустил облигации на сумму 10 млрд тенге, которые были приобретены «Баспаной». Таким образом, Шымкент первым из регионов воспользовался нашим финансированием для строительства жилья. Мы также призываем остальные акиматы рассмотреть данный механизм и по необходимости через нас привлекать дополнительные средства для строительства. По нашим прогнозам, через финансирование от «Баспаны» за предстоящие 5 лет будет построено доступное жилье на общую сумму до 375 млрд тенге.

- Какие формы и методы привлечения клиентов к участию в ваших программах вы используете?

- Как мы ранее заявляли, «Баспана» финансирует свою деятельность посредством выпуска и размещения облигаций на фондовом рынке. В настоящее время мы осуществили два выпуска ценных бумаг на общую сумму 50 млрд тенге. Общая размещенная сумма составляет 40 млрд тенге. В следующем году планируем разместить 200 млрд, а также начать процесс секьюритизации ипотечных займов.

В этой части мы уже создаем некий бенчмарк. Мы первыми прошли рейтингование, разместились и финансируем ипотечные программы на рыночных условиях.

По проекту предквалификации, на базе Цеснабанка сейчас мы тестируем интеграцию с государственными базами данных.

Вы знаете, что в начале 2019 года мы планируем предложить пилотный продукт, по которому в режиме онлайн можно будет получить предварительное одобрение по кредиту «7-20-25». Это значительно оптимизирует и ускорит процесс одобрения и выдачи кредитов, что, в целом, даст большой положительный эффект при реализации программы.

- В 2018 году 3 700 казахстанцев получили ипотеку по программе «7-20-25», что обеспечило активность населения в уходящем году?

- Как вы знаете, программа «7-20-25» вызвал повышенный интерес у населения. Могу сказать, что это сейчас это самая обсуждаемая государственная инициатива. В целом, программой интересовались свыше 3 млн казахстанцев. За период с начала запуска программы «Баспана» отработала порядка 40 тысяч обращений граждан. По всем обращениям даны исчерпывающие консультации.

Наши банки-партнеры также активно консультируют своих клиентов. В рамках широкой разъяснительной работы, отраженной в пункте 54 Общенационального плана по реализации Послания Главы государства, нами, совместно с Национальным банком, акиматами на местах, банками-партнерами проведены встречи с населением во всех 17 регионах страны. На встречах специалисты ответили на вопросы свыше 6 тысяч жителей регионов. В целом, в 2018 году информационным разъяснением по «7-20-25» было охвачено порядка 6 млн сограждан.

- В чем преимущества для потребителей программы «Баспана Хит»?

- Вы знаете, на этапе реализации «7-20-25» возникало очень много вопросов по кредитованию вторичного жилья. На сегодняшний день, по «Баспана Хит», которая охватывает вторичный рынок и не ограничивает участника при наличии другого жилья, одобрено свыше 1 млрд тенге заявок. На промышленные рельсы «Баспана Хит» стал всего 20 дней назад. Мы может сказать, что динамика программы вторичного рынка показывает очень уверенный рост и полный эффект от программы мы ожидаем увидеть в 2019 году.

Автор: Гульмира Сарбасова