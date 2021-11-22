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    14:11, 22 Ноябрь 2021 | GMT +6

    Кредиты на 4,5 млн тенге оформил аферист на тестя в Атырау

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    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Кредиты на 4,5 млн тенге оформил аферист на тестя в Атырау, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    65-летнему жителю Атырау участились звонки из банков о том, что он не выполнил условие договора по оплате ссудной задолженности. Выяснив, что у него есть кредит на сумму более 4 млн тенге, который он не брал, потерпевший обратился в полицию.

    Полицейские задержали 34-летнего подозреваемого, который являлся потерпевшему зятем. «Подозреваемый, войдя в доверие тестя, с ноября 2020 года по октябрь 2021 года оформлял кредиты в различных банках и финансовых организациях от 55 тысяч до 2 млн тенге. Общая сумма займа составила 4 499 542 тенге», – рассказал начальник департамента полиции Атырауской области Камза Умбеткалиев.
    По факту мошенничества проводится досудебное расследование по части 3 статьи 190 Уголовного кодекса РК.

    Теги:
    МВД РК Атырауская область Закон и право Борьба с преступностью
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