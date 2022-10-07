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    09:36, 07 Октябрь 2022 | GMT +6

    Кредиты на 3,8 млн тенге оформил на коллег житель Аксу

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    АКСУ. КАЗИНФОРМ - Мужчина оформил крупные кредиты на своих коллег в Аксу, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    Жертвой мошеннической схемы стали двое жителей города Аксу Павлодарской области, заявившие в полицию о том, что банк требует от них погашения кредитов, хотя они никаких денег у банка не одалживали.

    В ходе проверки полицейские установили, что коллега пострадавших, попросив телефон для звонка, самостоятельно оформил на них кредиты. На первого - товарный кредит на сумму 2,7 млн тенге, на второго - денежный кредит на сумму 1,1 млн тенге. После того, как банк одобрил выдачу займа, он денежные средства перевел на свой счет.

    В отношении предприимчивого 24-летнего мужчины начато досудебное расследование по статье 190 УК Республики Казахстан «Мошенничество».


    Теги:
    Мошенничество Павлодарская область Борьба с преступностью Правоохранительные органы
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