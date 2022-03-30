Кредиты на 25 млн тенге оформили мошенники на казахстанца

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Депутат Мажилиса Парламента РК Юрий Ли заявил о ряде случаев мошенничества с оформлением кредитов на людей без их ведома, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Поводом для нашего депутатского запроса стали участившиеся случаи оформления кредитов на казахстанцев без учета актуального статуса их кредитной истории и адекватного расчета коэффициента долговой нагрузки.

Приводим следующие случаи, которые нам стали известны: житель города Кызылорда Махамбетов Ж. сообщает, что неустановленные лица ввели его в заблуждение и оформили на него 14 кредитов, на общую сумму по основному долгу свыше 25 млн тенге. Злоумышленники оформляли кредиты в период с 20 октября по 26 ноября 2021 года. Оформление кредитов и хищение денег, полученных в кредит произведены с помощью программы удаленного доступа», - сказал Юрий Ли в своем депутатском запросе на пленарном заседании Мажилиса.

В частности, отмечает депутат, кредитные организации одобряли по несколько кредитов в один день.

«АО «БанкЦентрКредит» и АО ДБ «Банк ХоумКредит» выдали в один день 20 октября 2021 года кредиты на сумму: 1 040 000 тенге. На следующий день, 21 октября 2021 года было оформлено еще сразу два кредита на сумму: 2 200 000 тенге от АО «First Heart Land Jusan Bank» и один кредит от АО «Евразийский банк» на сумму: 1 100 000 тенге. В период с 22 октября по 25 октября 2021 года АО «Halyk bank» выдало кредит на сумму: 2 500 000 тенге, а АО «Fortebank» оформило кредит на сумму: 2 252 624 тенге. Далее история приобретает фантастический оборот: 11 ноября 2021 года АО «БанкЦентрКредит» оформляет на Махамбетова Ж. залоговый кредит на сумму: 8 875 000 тенге», - привел примеры Ю. Ли.

На следующий день, 12 ноября 2021 года, АО ДБ «Банк «ВТБ» оформляет на Махамбетова Ж. кредит в размере 5 млн тенге и в период с 22 ноября по 26 ноября 2021 года были оформлены кредиты на общую сумму: 2 354 000 тенге в ТОО «МФО ОнлайнКазФинанс», ТОО «СейфЛомбард», ТОО «МФО «Салем Кредит», ТОО «МФО Lending and Financy technologies», ТОО «МФО Мега Кредит».

«Следует отметить, что Махамбетов Ж. обращался к финансовому регулятору с жалобой, но Управление региональных представителей по городу Кызылорда, в лице и.о. начальника Управления Сарманова М., порекомендовало Махамбетову Ж. в судебном порядке обязать финансовые организации произвести корректировку кредитной истории, а также пожаловаться в ОЮЛ «Казахстанская Ассоциация ФинТех», в связи с тем, что события изложенные в обращении пострадавшего выходят «за рамки компетенции Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка», - отметил мажилисмен.

Он выразил мнение, что должную юридическую квалификацию по фактам оформления кредитов следует оставить правоохранительным органам, однако, согласно Положению об Агентстве Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка, утвержденному Указом Президента РК от 11 ноября 2019 года 203 «О дальнейшем совершенствовании системы государственного управления Республики Казахстан», Агентство устанавливает стандарты деятельности финансовых организаций, мониторинг, надзор и государственное регулирование финансового рынка, обеспечивает надлежащий уровень защиты интересов потребителей финансовых услуг, в связи с чем открытыми остаются следующие вопросы:

1) насколько актуальна и достоверна информация, отражающаяся в кредитных бюро, если в течение одного дня на заемщика можно оформить сразу три кредита, которые он оплачивать не в состоянии и как это отразилось на рынке кредитования в целом?

2) каким образом, кредиторами рассчитывается коэффициент долговой нагрузки на заемщика, если информация по кредитам в кредитных бюро может не обновляться более 40 календарных дней?

3) почему финансовый регулятор допускает такие системные ошибки и какие должностные лица понесут за это ответственность?

4) каким образом данная ситуация усугубилась в связи с тем, что Агентство РК по регулированию и развитию финансового рынка в апреле 2021 года автоматически реабилитировало кредитные истории почти полутора миллионам заемщиков?