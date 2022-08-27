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Кредиты на 22 млн тенге оформил аферист на знакомых в ВКО
27 Августа 2022 15:00

Кредиты на 22 млн тенге оформил аферист на знакомых в ВКО

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Кредиты на 22 млн тенге оформил аферист на знакомых в ВКО. Мужчина провернул мошенническую схему 28 раз, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

22 июля в Ульбинский отдел полиции УП города Усть-Каменогорска с заявлением обратилась 23-летняя жительница областного центра, ставшая жертвой мошеннических действий. Спустя время за помощью обратились еще трое жителей города, которых объединила общая беда.

Предприимчивый 23-летний житель города под предлогом оказания денежной помощи в одном из крупных торговых домов оформил на них дорогостоящие смартфоны и смарт-часы. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники криминальной полиции задержали подозреваемого. Мужчина признался в содеянном.

«Выяснилось, что все потерпевшие были ранее знакомы с подозреваемым. Злоумышленник по наработанной схеме оформлял на них товарный кредит, обещая всем, что сам будет погашать займ и продавал приобретенный товар, часть денег вырученных от продажи, отдавал потерпевшим. Стало известно, что подозреваемый первые месяца погашал кредиты, а после перестал. Спустя время потерпевшим начали поступать звонки о просроченных кредитах. В настоящее время следствие установило причастность 23-летнего мужчины к 28 аналогичным аферам. На данный момент предварительная сумма ущерба составляет около 22 млн тенге», - сообщили в полиции.

Также проводится работа по установлению фактов причастия фигуранта к другим аналогичным преступлениям. По данному факту начато досудебное расследование по ст.190 ч. 1 УК РК «Мошенничество». Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.


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