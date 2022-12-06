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Кредиты на 13 млн тенге оформили аферисты на акмолинцев

6 Декабря 2022, 09:00
Кредиты на 13 млн тенге оформили аферисты на акмолинцев

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - Аферисты оформили на акмолинцев кредиты на 13 млн тенге, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

3 декабря в отдел полиции Шортандинского РОП поступило заявление от 44-летнего местного жителя. Мужчина сообщил, что 17 ноября неизвестные, представившиеся сотрудниками службы безопасности банка, уверили его в том, что мошенники пытаются оформить на его имя кредит. Затем мошенники предложили потерпевшему обезопасить себя с помощью мобильного приложения банка и программы удаленного управления AnyDesk, аферисты убедили мужчину скачать программу на телефон. С ее помощью злоумышленники получили доступ к управлению операциями на мобильном устройстве заявителя, оформили на его имя кредит и сняли средства.

С аналогичным заявлением 2 декабря в отдел полиции Коргалжынского РОП обратилась 58-летняя местная жительница. Мошенники с помощью программы удаленного доступа оформили кредит на женщину в сумме 5,5 млн тенге.

В настоящее время акмолинскими полицейскими проводятся следственно-оперативные мероприятия по установлению подозреваемых лиц.

По обоим фактам начаты досудебные расследования по ч.3 ст. 190 «Мошенничество».


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