Кредиты часто берут на проведение тоев или покупку телефонов – Даурен Абаев
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министр информации и общественного развития РК Даурен Абаев высказался за поддержку запрета на выдачу кредитов малоимущим. Такое мнение министр выразил в интервью программе «Открытый диалог» на телеканале «Хабар», передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Все это делается для оздоровления всей финансовой системы страны. Еще летом государство пошло на беспрецедентный шаг – по поручению Президента были списаны долги по кредитам малообеспеченным. На эти цели было направлено более 100 млрд тенге. Более полумиллиона наших граждан погасили свои кредиты. Государство усилило меры поддержки малоимущим – это адресная социальная помощь, поддержка многодетных семей, трудоустройство, то есть делается все, чтобы кредиты не стали единственным средством для существования», - сказал Даурен Абаев.
В то же время, как подчеркнул глава МИОР, пришло время повысить ответственность банков и финансовых учреждений.
«Они, естественно, должны более ответственно относиться к проверке платежеспособности людей. И, конечно же, нельзя забывать, что нужно формировать определенную финансовую культуру. Ведь мы не редко сталкиваемся с ситуациями, когда кредиты берут на проведение пышных тоев или покупку последних моделей каких-то телефонов, поэтому нужно сказать, что Национальный банк и председатель Нацбанка Ерболат Досаев сегодня делают правильную работу и эти действия нужно поддержать», - заключил Даурен Абаев.
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