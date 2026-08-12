Врачи спасли женщину после падения с девятого этажа в Алматы

В Городской клинической больнице № 7 Алматы врачи спасли жизнь 34-летней женщине, получившей тяжелейшие травмы после падения с высоты 9 этажа, передает корреспондент агентства Kazinform.

Как сообщили в Управлении общественного здравоохранения Алматы, пациентка была доставлена в ГКБ № 7 в экстренном порядке с тяжелой сочетанной травмой. У пациентки диагностировали черепно-мозговую травму, тяжелую травму грудной клетки, множественные переломы ребер, пневмоторакс и гемоторакс, переломы костей таза, бедренных костей и плечевой кости. При поступлении состояние оценивалось как крайне тяжелое: кома и травматический шок с высоким риском летального исхода. Уже на догоспитальном этапе бригада скорой помощи провела интубацию и начала противошоковую терапию. Спустя считанные минуты после поступления в стационар пациентке был оказан весь необходимый объем экстренной медицинской помощи в условиях приемного отделения.

Как отметил директор Городской клинической больницы № 7 Алматы Нурдос Кадырбеков, лечение потребовало участия специалистов сразу нескольких профилей: анестезиологов-реаниматологов, травматологов, нейрохирургов, хирургов, терапевтов, кардиологов, психологов и психиатров.

После стабилизации состояния в отделении реанимации и интенсивной терапии, где проводилось лечение, направленное на борьбу с последствиями тяжелого шока и множественных повреждений, пациентка была переведена для дальнейшего специализированного лечения в отделение политравмы, рассказал руководитель ГКБ№ 7.

— Пациентка получила тяжелую сочетанную травму, сопровождавшуюся множественными переломами и повреждениями внутренних органов. После тщательной подготовки была проведена симультанная операция на верхних и нижних конечностях, а спустя двое суток — оперативное вмешательство на костях таза. На всех этапах сохранялись крайне высокие риски осложнений, включая тромбоэмболию и жировую эмболию. Однако благодаря междисциплинарному подходу, командной работе и грамотной тактике лечения нам удалось добиться положительного результата, — прокомментировал заведующий отделением политравмы ГКБ № 7 Рамазан Аскеров.

Уже на седьмые сутки после поступления пациентку стали переводить из лежачего положения в вертикальное, а на десятые сутки выписали в удовлетворительном состоянии с лечебными рекомендациями.

Врачи отмечают, что важным фактором успешного лечения стало также техническое оснащение больницы. Современное оборудование, включая системы интраоперационного кровосбережения, позволило эффективно контролировать кровопотерю и обеспечивать безопасность во время сложных хирургических вмешательств.

Благодаря оперативным действиям мультидисциплинарной команды специалистов на всех этапах оказания медицинской помощи, высокому уровню подготовки медперсонала, пациентку удалось вывести из крайне тяжелого состояния и уже на 10-е сутки выписать из больницы на амбулаторное лечение с последующей реабилитацией. Вся медицинская помощь пациентке была оказана в рамках системы ОСМС.

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