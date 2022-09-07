Кредитование бизнеса сократилось до критически низкого уровня - мажилисмен

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Проблемные вопросы кредитования реального сектора экономики поднял депутат Мажилиса Парламента РК Аманжан Жамалов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В Послании народу Казахстана Глава государства в очередной раз обозначил системные экономические проблемы, которые требуют решительных действий от Правительства и Национального банка. Одной из таких проблем является кредитование реального сектора. Несмотря на все программы господдержки и субсидии, кредитование бизнеса сократилось до критически низкого уровня – 8 трлн тенге. Это менее 10% ВВП», - сказал Аманжан Жамалов, озвучивая депутатский запрос на пленарном заседании палаты.

Депутат отметил, что базовая ставка достигла 14,5%.

«Ни один нормальный бизнес не может обслуживать кредиты по такой ставке. Национальный банк ссылается на инфляцию, которая достигла уже 16,1%. А на продовольствие уже свыше 21%. Основной рост цен – это удорожание импортных товаров. Так, в 2021 году импорт продуктов питания составил - 3,4 млрд долларов, одежды и обуви - 2,2 млрд долларов, строительных материалов - 2,1 млрд долларов», - привел цифры мажилисмен.

Аманжан Жамалов, сообщил, что ключевой импортер для Казахстана – Россия, ее доля в нашем импорте составляет 50-60%.

«То есть, прямое влияние на инфляцию оказывает курс рубля к тенге. С начала года курс укрепился почти на 40%. Хочу отметить, что сейчас курс рубля к тенге определяется на основании кросс-курса к доллару США. Но укрепление рубля к доллару имеет нерыночный характер. Однако, этот факт Национальным банком упорно игнорируется. Глава государства отметил, что Национальному банку следует проявлять гибкость и изобретательность. Поэтому я хочу поддержать недавнее предложение Премьер-Министра Алихана Смаилова по формированию прямого обменного курса между рублем и тенге. С учетом исторического и экономического паритета этот курс должен составлять не больше 5-6 тенге за рубль», - добавил депутат.

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