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Кредиторская задолженность медорганизаций Павлодарской области приблизилась к 3 млрд тенге

Автор:  
Серик Сабеков
18 Мая 2023, 13:54
Кредиторская задолженность медорганизаций Павлодарской области приблизилась к 3 млрд тенге

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Долги больниц в Павлодарской области растут день ото дня, причина тому - недофинансирование медицинских организаций. Об этом в своем депутатском запросе заявил сенатор Ернур Айткенов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По его словам, без вмешательства министерства здравоохранения эта проблема не будет решена.

По информации сенатора, средний рост фонда заработной платы работников медицинских организаций, оказывающих стационарную помощь, составил от 21 до 25%, при этом базовый тариф в среднем был увеличен лишь на 11,4%.

«Анализ финансирования на 2023 год показал, что выделенных средств хватит на 100% годовой объем заработной платы. Остальные расходы, такие как коммунальные платежи, услуги связи, прочие приобретения и услуги - остаются недофинансированными. Кроме того, с прошлого года в Павлодарской области по медицинским организациям, оказывающим стационарную помощь населению, складывается сложная ситуация, связанная с недофинансированием фактически оказанных медицинских услуг. В результате кредиторская задолженность по медицинским организациям на 1 января 2023 года составила 2 млрд 825,5 млн тенге», - сказал сенатор.

В этой связи, депутат предложил Министру здравоохранения пересмотреть тарифы с учетом ежегодного роста заработной платы, инфляции по коммунальным расходам, продуктам питания, медикаментам, прочим услугам, а также рассмотреть применение поправочных коэффициентов к регионам с малочисленным населением.


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