Кредитный портфель БВУ в этом году вырос до 20,4 трлн тенге - Нацбанк

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Экономика продолжает поддерживаться положительными темпами кредитования со стороны банков. Об этом заявил на брифинге председатель Нацонального банка РК Галымжан Пирматов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Кредитный портфель БВУ (банков второго уровня) за январь-июль этого года вырос на 10,1%, до 20,4 трлн тенге, в том числе предприятиям – до 8 трлн тенге. В целом, мы наблюдаем положительную динамику роста кредитования после оздоровления банковской системы, повышения его устойчивости, которая способствовала повышению капитализации банков и постепенному сокращению доли неработающих займов в портфеле БВУ с 9,3% в 2017 году до 3,8% по итогам июля 2022 года», - сказал Галымжан Пирматов.

При этом, как отметил глава финрегулятора, в текущих условиях роста неопределенности и подстройки экономики под новые внешние условия естественно пересматриваются долгосрочные проекты, что также отражается на кредитовании.

«Важную роль в спросе на кредитные продукты играют ожидания заемщиков, как в отношении перспектив развития макроэкономической ситуации в целом, так и собственных возможностей по обслуживанию долга, как на настоящий момент, так и в перспективе», - пояснил Галымжан Пирматов.

Спикер добавил, что Национальный банк в своей работе уделяет большое внимание созданию условий для долгосрочного и устойчивого роста экономики, включая наличие источников финансирования экономики.



