Кредитный портфель БВУ в этом году вырос до 20,4 трлн тенге - Нацбанк
«Кредитный портфель БВУ (банков второго уровня) за январь-июль этого года вырос на 10,1%, до 20,4 трлн тенге, в том числе предприятиям – до 8 трлн тенге. В целом, мы наблюдаем положительную динамику роста кредитования после оздоровления банковской системы, повышения его устойчивости, которая способствовала повышению капитализации банков и постепенному сокращению доли неработающих займов в портфеле БВУ с 9,3% в 2017 году до 3,8% по итогам июля 2022 года», - сказал Галымжан Пирматов.
При этом, как отметил глава финрегулятора, в текущих условиях роста неопределенности и подстройки экономики под новые внешние условия естественно пересматриваются долгосрочные проекты, что также отражается на кредитовании.
«Важную роль в спросе на кредитные продукты играют ожидания заемщиков, как в отношении перспектив развития макроэкономической ситуации в целом, так и собственных возможностей по обслуживанию долга, как на настоящий момент, так и в перспективе», - пояснил Галымжан Пирматов.
Спикер добавил, что Национальный банк в своей работе уделяет большое внимание созданию условий для долгосрочного и устойчивого роста экономики, включая наличие источников финансирования экономики.