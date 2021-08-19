Кредитный консультант банка в Таразе обманул клиентов на 4 млн тенге
ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - Многоэпизодный факт мошенничества раскрыли жамбылские полицейские, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Сотрудники следственного отдела ОП-1 управления полиции города Тараза раскрыли серию мошенничеств, совершенных сотрудником одного из банков областного центра.
«В полицию обратились жители разных районов Жамбылской области с заявлениями о том, что в период с 2020 по 2021 годы на территории города Тараза они пострадали от действий 27-летнего кредитного консультанта АО «Хоум Кредит Банк», расположенного в торговом доме «Технодом», - пояснили в пресс-службе департамента полиции Жамбылской области.
Оказалось, что, войдя в доверие к своим клиентам, под предлогом приобретения сотовых телефонов, молодой человек неоднократно совершал уголовные правонарушения. Общий ущерб мошенничества по 21 эпизоду составляет свыше 4 миллионов тенге.
По данному факту начато досудебное расследование по статье 190 УК РК (Мошенничество).
В результате следственных действий кредитный консультант установлен и задержан стражами порядка.
Подозреваемый водворен в ИВС, устанавливаются иные лица, которые могли стать жертвой этого мошенника, уточнили в пресс-службе департамента полиции Жамбылской области.
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