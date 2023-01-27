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Кредитные каникулы для солдат-срочников – что нужно для отсрочки

27 Января 2023, 17:01
Кредитные каникулы для солдат-срочников – что нужно для отсрочки

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Старший офицер департамента организационно-мобилизационной работы Генерального штаба ВС РК Руслан Тапашев ответил на вопросы журналистов касательно предоставления кредитных каникул солдатам-срочникам, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В данное время подписан меморандум между Агентством по развитию и регулированию финансового рынка и Минобороны – работа в таком направлении идет. Молодому человеку при призыве через военкоматы предоставляется справка по его требованию, о том, что он призывается на воинскую службу», - сказал Руслан Тапашев на брифинге в СЦК.

По словам подполковника этот документ предоставляется в банки и финансовые организации, которые выдали кредит.

«Если в это время солдат уже находится на службе, то он может выписать доверенность на членов семьи, и они могут подать заявление в банк с этой справкой», - добавил представитель Минобороны.


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