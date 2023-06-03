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Кредитные бюро в Казахстане обяжут внедрить систему выявления мошенничества

Автор:  
Азамат Сыздыкбаев
3 Июня 2023, 15:41
Кредитные бюро в Казахстане обяжут внедрить систему выявления мошенничества

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – И.о. председателя Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка Нурлан Абдрахманов сообщил о запланированных мерах по обеспечению кредитной безопасности казахстанцев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Агентство ввело обязательную биометрию при первом входе, при изменении пароля и получении займа, осуществление проверки мобильного устройства на признаки нарушения прав доступа или наличия процесса удаленного управления и блокировки функционала при выявлении признаков нарушения безопасности работы приложения», - написал Нурлан Абдрахманов в своем ответе на депутатский запрос.

По его словам, в целях защиты граждан от мошенников, Агентство разработало Дорожную карту по реализации механизмов противодействия кредитному мошенничеству.

В рамках Дорожной карты предусмотрено:

1) создание Антифрод-центра для информационного обмена с финансовыми организациями данными по мошенническим операциям и лицам, вовлеченным в такие операции;

2) разработка порядка заморозки доступа к деньгам по заявлению клиента при выявлении признаков мошенничества;

3) установление требований к кредитным бюро по наличию онлайн-системы выявления кредитного мошенничества, мнимого шоппинга или иной незаконной деятельности;

4) установление требований по предоставлению в кредитные бюро в режиме реального времени информации о выданных онлайн займах физическим лицам;

5) введение требований к банкам и МФО по уведомлению клиента о поступлении заявки на получение онлайн-кредита, а также возможности зачисления денег на счет клиента только после получения его подтверждения на оформление онлайн-кредита;

6) повышение требования к безопасности мобильных приложений финансовых организаций при предоставлении микрокредитов в режиме онлайн.

Ранее сообщалось, что казахстанцам списали незаконную задолженность по микрокредитам на 4,5 млн тенге.

До этого Нурлан Абдрахманов рассказал о мероприятиях по борьбе с оформлением фиктивных кредитов.


Борьба с преступностью   Безопасность   Мошенничество  
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