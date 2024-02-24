Кредитную политику ужесточат в Узбекистане

В Узбекистане с 1 июля ужесточат условия выдачи кредитов населению. Соответствующее постановление принято Центральным банком Узбекистана, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.

Центробанк вводит показатель долговой нагрузки населения - соотношение ежемесячных выплат по кредиту к доходу заемщика. С 1 июля 2024 года лимит кредитования устанавливается на уровне 60%, то есть банки будут отказывать в кредитах, если заёмщик тратит на их выплату 60% от своих доходов. С 1 января 2025 года показатель долговой нагрузки будет снижен до 50%.

По информации регулятора, новшество позволит прозрачнее оценивать доходы населения, поощрять заёмщиков, легализовавших свои доходы, и мотивировать банки к ответственному кредитованию.

Средний ежемесячный доход рассчитывается на основе данных за последние 6 месяцев, включая заработную плату, пенсии, доходы от банковских счетов и уплаченные налоги. Если срок выплаты по кредиту превышает 36 месяцев, то средний доход учитывается за такой же период.

При выдаче ипотечных кредитов срок кредита увеличивается до 180 месяцев, вместо ранее запланированных 120 месяцев.

Новые требования будут применяться к 85% кредитного портфеля банков. Оставшиеся 15% банки смогут выдавать по своему усмотрению без учёта долговой нагрузки заёмщика.