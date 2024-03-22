«Кредитные каникулы» для солдат-срочников оформят законодательно в РК

Мажилис Парламента принял законопроект «О внесенииизменений и дополнений в некоторые законодательные акты повопросам минимизации рисков при кредитовании, защиты правзаемщиков, регулирования финансового рынка и совершенствования исполнительного производства», передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Минобороны РК.

После рассмотрения его в Сенате Парламента он будет предоставлен на подпись Главе государства.

С 2022 года этого льгота для солдат срочной службы действовала на основе меморандума, заключенного между Министерством обороны и Агентством РК по регулированию и развитию финансового рынка.

На практике в ходе призывной кампании призывники объясняли нежелание идти служить в армию кредитными обязательствами перед банками второго уровня и другими финансовыми учреждениями. До принятия меморандума банки и микрофинансовые организации не приостанавливали ежемесячные выплаты по заключенным договорам.

С учетом этих обстоятельств депутаты Комитета по международным делам, обороне и безопасности Мажилиса внесли

поправки в законодательные акты «О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан», «О микрофинансовой деятельности» и «О коллекторской деятельности».

В соответствии с ними банки, микрофинансовые организации и коллекторские агентства предоставляют солдатам-срочникам

отсрочку платежа по основному долгу и вознаграждению на весь период прохождения срочной воинской службы.

Вступление закона в силу обеспечит правовую основу процедуре предоставления отсрочки по кредиту. Благодаря интеграции

информационных систем государственных органов, банков, микрофинансовых организаций и коллекторских агентств, «кредитные

каникулы» будут предоставляться в автоматическом режиме.