«Кредитные каникулы» для солдат-срочников оформят законодательно в РК
Мажилис Парламента принял законопроект «О внесенииизменений и дополнений в некоторые законодательные акты повопросам минимизации рисков при кредитовании, защиты правзаемщиков, регулирования финансового рынка и совершенствования исполнительного производства», передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Минобороны РК.
После рассмотрения его в Сенате Парламента он будет предоставлен на подпись Главе государства.
С 2022 года этого льгота для солдат срочной службы действовала на основе меморандума, заключенного между Министерством обороны и Агентством РК по регулированию и развитию финансового рынка.
На практике в ходе призывной кампании призывники объясняли нежелание идти служить в армию кредитными обязательствами перед банками второго уровня и другими финансовыми учреждениями. До принятия меморандума банки и микрофинансовые организации не приостанавливали ежемесячные выплаты по заключенным договорам.
С учетом этих обстоятельств депутаты Комитета по международным делам, обороне и безопасности Мажилиса внесли
поправки в законодательные акты «О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан», «О микрофинансовой деятельности» и «О коллекторской деятельности».
В соответствии с ними банки, микрофинансовые организации и коллекторские агентства предоставляют солдатам-срочникам
отсрочку платежа по основному долгу и вознаграждению на весь период прохождения срочной воинской службы.
Вступление закона в силу обеспечит правовую основу процедуре предоставления отсрочки по кредиту. Благодаря интеграции
информационных систем государственных органов, банков, микрофинансовых организаций и коллекторских агентств, «кредитные
каникулы» будут предоставляться в автоматическом режиме.