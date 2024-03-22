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    10:04, 22 Март 2024 | GMT +6

    «Кредитные каникулы» для солдат-срочников оформят законодательно в РК

    «Кредитные каникулы» для солдат-срочников оформят законодательно в РК
    Фото: Минобороны РК

    Мажилис Парламента принял законопроект «О внесенииизменений и дополнений в некоторые законодательные акты повопросам минимизации рисков при кредитовании, защиты правзаемщиков, регулирования финансового рынка и совершенствования исполнительного производства», передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Минобороны РК.

    После рассмотрения его в Сенате Парламента он будет предоставлен на подпись Главе государства.

    С 2022 года этого льгота для солдат срочной службы действовала на основе меморандума, заключенного между Министерством обороны и Агентством РК по регулированию и развитию финансового рынка.

    На практике в ходе призывной кампании призывники объясняли нежелание идти служить в армию кредитными обязательствами перед банками второго уровня и другими финансовыми учреждениями. До принятия меморандума банки и микрофинансовые организации не приостанавливали ежемесячные выплаты по заключенным договорам.

    С учетом этих обстоятельств депутаты Комитета по международным делам, обороне и безопасности Мажилиса внесли
    поправки в законодательные акты «О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан», «О микрофинансовой деятельности» и «О коллекторской деятельности».

    В соответствии с ними банки, микрофинансовые организации и коллекторские агентства предоставляют солдатам-срочникам
    отсрочку платежа по основному долгу и вознаграждению на весь период прохождения срочной воинской службы.

    Вступление закона в силу обеспечит правовую основу процедуре предоставления отсрочки по кредиту. Благодаря интеграции
    информационных систем государственных органов, банков, микрофинансовых организаций и коллекторских агентств, «кредитные
    каникулы» будут предоставляться в автоматическом режиме.

    Теги:
    Армия Казахстанцы Минобороны РК Кредит
    Аружан Сердалина
    Автор
    Аружан Сердалина
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