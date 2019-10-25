Кредитная активность банков второго уровня постепенно восстанавливается – Мадина Абылкасымова

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Кредитная активность банков второго уровня постепенно восстанавливается. Об этом сообщила заместитель председателя Национального банка РК Мадина Абылкасымова, выступая на презентации законопроекта «О республиканском бюджете на 2020-2022 годы» в Сенате, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Приоритетным направлением деятельности Национального банка остается рост кредитования экономики. За период с апреля по сентябрь текущего года кредитный портфель банковского сектора увеличился на 7,4% или 921,8 млрд тенге до 13,4 трлн тенге», - сказала Мадина Абылкасымова.

Она также добавила, что объем кредитов юридическим лицам снизился на 8,1% до 7,2 трлн тенге на фоне списания в 1 квартале текущего года неработающих кредитов бизнеса.

«При этом отмечаем улучшение кредитных условий. Ставка вознаграждения по тенговым кредитам для бизнеса снизилась до 11,7% по сравнению с 12,2% в сентябре прошлого года», - добавила Мадина Абылкасымова.