Кредиты на 11,7 млрд тенге получили костанайские предприниматели на развитие бизнеса

В Костанайской области с начала года начали свою деятельность 23 новых объекта торговли - продуктовые магазины у дома, магазины одежды, банно-оздоровительный комплекс, начато строительство овощехранилища. Об этом передает корреспондент агентства Kazinform.

Всего в областном центре действует 32 тыс. субъектов малого и среднего предпринимательства, из них 6,4 тыс. юридических лиц, 25,3 тыс. субъектов индивидуального предпринимательства и 259 крестьянских или фермерских хозяйств. Трудятся в этой сфере более 79 тыс. человек,

Больше всего костанайцы-бизнесмены осуществляют торговую деятельность: здесь занято 34,8% населения, далее следует сфера услуг (14,6%), сельское хозяйство (13,2%), транспорт и складирование (10,3%).

Чтобы бизнес развивался, здесь оказываются меры государственной поддержки. Так, с начала 2024 года предпринимателям города выдано 116 кредитов на сумму 11,7 млрд тенге.

В рамках проекта «Субсидирование части ставки вознаграждения по кредитам банков второго уровня» Концепции развития малого и среднего предпринимательства в РК до 2030 года одобрено 85 проектов субъектов предпринимательства на общую сумму кредитов 9,5 млрд тенге.

По проекту «Частичное гарантирование по кредитам банков второго уровня» одобрена 31 гарантия на общую сумму кредита 2,2 млрд тенге.

Кредиты были выданы на расширение деятельности по грузовым перевозкам, развитие торговой деятельности, развитие деятельности производства из мяса, расширение деятельности производства хлебобулочных и мучных кондитерских изделий недлительного хранения, организация деятельности цеха по переработке мяса и рыбы, приобретение спецтехники, расширение деятельности транспортно-экспедиционных услуг и другие.

В целом, анализируя динамику зарегистрированных субъектов бизнеса за последние 3 года, стоит отметить, что на 30% увеличилось количество частных предприятий.