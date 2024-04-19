Кредиты, ипотека, долги по алиментам: как работают частные судебные исполнители в Казахстане

Депутаты Мажилиса приняли во втором чтении закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам минимизации рисков при кредитовании и защиты прав заемщиков», который должен улучшить положение заемщиков по беззалоговым потребительским кредитам. Однако, есть немало граждан, чьи задолженности уже переданы на исполнение частным судебным исполнителям (ЧСИ). Об исполнительном производстве в Казахстане и том, с какими сложностями сталкиваются ЧСИ при взыскании долгов, в интервью корреспонденту агентства Kazinform рассказал заместитель председателя Республиканской палаты частных судебных исполнителей Галымбек Смагулов, передает корреспондент агентства Kazinform.

Фото: Солтан Жексенбеков / Kazinform

— Галымбек Айтбаевич, расскажите, сколько дел сейчас находится у частных судебных исполнителей?

— В 2023 году у частных судебных исполнителей находилось примерно 9 миллионов дел. Сюда входят штрафы, алименты, долги по коммунальным платежам и так далее. Среди этих 9 миллионов примерно 3,5 миллиона — это взыскание долгов по займам в банках второго уровня и микрофинансовых организациях.

— Все 9 миллионов это новые дела? Или же среди них есть те, что «перетекли» из 2022 года?

— Нет, не все из них новые. У нас порядка 55% дел обновляется ежегодно.

— Какие «тренды» по долгам в беззалоговых займах вы наблюдаете?

— Как правило, это обычно небольшие суммы - 50-100 тысяч тенге. И у нас очень часто бывает, что один и тот же заемщик проходит должником по нескольким делам. То есть, он должен не только одной микрофинансовой организации (МФО), он набирает займы в разных компаниях. К примеру, в Жамбылской области гражданин проходит должником по 43 производствам, это именно займы на общую сумму 7,5 млн тенге в пользу 11 финансовых организаций. Есть еще один пример: заемщик должен 17 микрофинансовым организациям около 8 млн тенге.

То есть они подавали заявки на получение микрокредита в разные организации в течение нескольких минут. В таких ситуациях кредитор не может объективно оценить финансовую нагрузку на заемщика, так как в кредитных отчетах еще нет информации о новых займах. К тому же некоторые компании, которые выдают онлайн-займы, не оценивают риски, а просто оформляют кредиты на всех подряд под большие проценты.

— Есть ли какой-то «портрет» среднестатистического проблемного заемщика в Казахстане?

— Да. Это мужчина, 31 год, дважды женат, двое детей, безработный.

— Представим, что у человека несколько займов в разных банках и МФО. Дела по всем кредитам поступили к разным ЧСИ. Как в таком случае судебные исполнители работают? Есть ли какая-то очередность, по которой распределяются деньги со счета должника?

— Да, в законодательстве прописана очередность. Когда в банк, где на счету у должника есть деньги, поступает несколько требований от судебных исполнителей, рассматривается категория долга. В случае с беззалоговыми потребительскими займами, категория, очевидно, одна. В таком случае, кто первым подал документы на изъятие денег, тот их и забирает, грубо говоря. То есть ЧСИ обратился в банк о взыскании денег со счета должника в пользу кредитора. На тот момент других обращений не было. Банк эту заявку удовлетворяет.

Если же ЧСИ продал имущество должника, то он уже обязан смотреть, есть ли другие взыскатели. Там могут быть долги по алиментам, штрафам, коммунальным услугам и так далее. И в таких случаях ЧСИ должен распределить деньги, согласно утвержденной очередности.

— Расскажите, как проходит процесс взыскания долгов?

— Взыскатель обращается к частному судебному исполнителю на основании решения суда или нотариуса. ЧСИ проверяет поступивший к нему документ, соответствует ли он всем требованиям.

Если все в порядке, он возбуждает исполнительное производство, что сразу повлечет за собой последствия для должника. Во-первых, накладывается арест на его счета. Во-вторых, вводится ограничение на выезд за границу, если должник не исполняет свои обязательства в течение пяти дней.

Если есть имущество какое-то, а сумма соразмерна, суд может дать разрешение на реализацию данного имущества. Это может быть автомобиль или недвижимость. Его выставляют на торги, продают, а сумму распределяют между взыскателями, если их несколько, и должником, если сумма продажи выше долга.

Фото: Солтан Жексенбеков / Kazinform

— Как распределяются дела между частными судебными исполнителями?

— Сейчас правила распределения устроены таким образом, что кредитор или коллектор сами выбирают, какому ЧСИ передать дело. Как правило, это очень узкий круг лиц. Обычно передают дела знакомым, бывшим коллегам, которые имеют лицензию частного судебного исполнителя.

В итоге получается следующая картина: в Казахстане насчитывается порядка 2,1 тысячи частных судебных исполнителей. И те самые 3,5 миллиона исполнительных документов, о которых я говорил ранее, находятся буквально у 5-8% всех ЧСИ.

То есть, мы столкнулись с неравномерным распределением дел. Кто-то работает только с мелкими долгами и не может даже покрыть свои расходы, а кто-то взял себе огромное количество дел на большие суммы.

У нас есть специально разработанная программа, которая занимается распределением дел среди ЧСИ. Но в этот сервис попадают только дела, которые касаются штрафов в пользу государства и алименты.

Недавно мы даже инициировали проверку со стороны Генеральной прокуратуры на аффилированность некоторых ЧСИ с кредиторами. В результате, мы лишили лицензий некоторых частных судебных исполнителей. Бывали даже случаи, когда кредитор или коллектор приходили к ЧСИ и предлагали передать им сразу большое количество исполнительных дел, а взамен судебный исполнитель поделится с ними 50% вырученной суммы.

Теперь мы на всех площадках государственных органов выступаем с инициативой, чтобы все исполнительные дела «шли» через специальную программу распределения. Уполномоченные органы уже в курсе проблемы.

— Хотелось бы узнать про исполнительные производства по долгам за коммунальные услуги.

— Здесь каких-то особенностей нет, все исполняется в общем порядке с теми же инструментами (наложение ареста на счета должника, ограничение на выезд за границу). Единственное, что можно сказать, как коммунальные долги накапливаются у людей. Бывает, что человек квартиру заложил и перестал платить по кредиту. Как правило, в таких случаях перестают оплачивать коммунальные услуги.

Бывает, что по той или иной недвижимости идут судебные тяжбы и владелец перестает платить коммунальные платежи.

Или вот при продаже квартиры новый владелец не идет вовремя в обслуживающую компанию для заключения договора о предоставлении коммунальных услуг. В таких случаях, если игнорировать платежи, исполнительное дело заведут на старого владельца квартиры. Да, документ отменяется. Но это двойная работа для ЧСИ и дополнительный стресс для всех участников процесса.

— В каких случаях могут выселить из квартиры за долги?

— Во-первых, долг должен быть соразмерен стоимости квартиры. Во-вторых, квартира должна быть в залоге. Это может быть какой-то большой кредит или ипотека. В таких случаях кредитор обращается в суд, который потом выносит соответствующее решение.

— Расскажите об исполнительном производстве по должникам по алиментам. Сколько их насчитывается в Казахстане?

— Вообще этот показатель непостоянный. Такие дела часто поступают, быстро выбывают. На 1 января 2024 года в Казахстане у ЧСИ было более 273 тысяч исполнительных дел по должникам по алиментам. Большинство из них платежеспособные, имеют работу, поэтому сразу же исполняются.

Но есть 5-6% проблемных должников. По ним ситуации разные бывают. Есть безработные, есть те, кто принципиально не хочет платить из-за каких-то обид с супругой, есть те, кто обвиняет супругу в том, что она тратит деньги не на содержание детей, а на личные нужды и так далее.

В общем ситуации совсем разные. Но большинство сразу исполняют свои обязательства, а их дела попадают к ЧСИ из-за временных трудностей.