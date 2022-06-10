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Кредит в 2 млн тенге оформил мошенник на жительницу СКО
10 Июня 2022 17:42

Кредит в 2 млн тенге оформил мошенник на жительницу СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Североказахстанские полицейские установили интернет-мошенника, который представился сотрудником банка и завладел 2 млн тенге, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы департамента полиции, 38-летняя жительница Тайыншинского района с февраля выплачивала кредит, который на ее имя оформил неизвестный. Женщине позвонили якобы сотрудники банка и заявили, что кто-то пытается взять заем от ее имени. Она передала незнакомцу персональные данные, с помощью которых тот оформил кредиты в двух банках.

Афериста нашли в Алматы. Теперь ему предстоит понести уголовное наказание.

Полицейские в очередной раз напомнили, что работники банков никогда не будут звонить и спрашивать персональные данные, sms-коды. В таких случаях необходимо прекратить беседу и обратиться в call-центр своего банка и на канал «102».


Автор:
Корреспондент

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