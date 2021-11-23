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    21:26, 22 Ноябрь 2021 | GMT +6

    Кредит почти на 3 млн тенге оформил аферист на акмолинца

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    КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - Почти на 3 млн тенге оформил кредит аферист на акмолинца, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    20 ноября в дежурную часть управления полиции города Кокшетау поступило заявление 43-летнего местного жителя, который сообщил, что через приложение «Kaspi Bank» сняты принадлежащие ему денежные средства в размере 1 млн 20 тысяч тенге.

    В ходе оперативно-розыскных мероприятий установлена 27-летняя родственница потерпевшего, которая обманным путем, используя мобильное приложение банка, завладела указанной суммой.

    Начато досудебное расследование по ст.190 ч.2 УК «Мошенничество».

    Кроме того, 17 ноября в дежурную часть Зерендинского РОП за помощью обратился местный житель, сообщив, что неизвестный обманным путем оформил на него кредит в размере 2 млн 970 тысяч тенге.

    В настоящее время по данному факту проводятся оперативно-розыскные мероприятия по установлению злоумышленников.


    Теги:
    Мошенничество Борьба с преступностью Общество Правоохранительные органы Акмолинская область
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