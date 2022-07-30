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Кредит оформил акмолинец на инвалида под предлогом помощи в трудоустройстве
30 Июля 2022 20:57

Кредит оформил акмолинец на инвалида под предлогом помощи в трудоустройстве

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – Полицейскими установлен подозреваемый, оформивший кредит на акмолинца с инвалидностью, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы департамента полиции Акмолинской области, в отдел полиции Астраханского РОП поступило заявление 64-летней местной жительницы, которая сообщила, что неизвестный посредством интернет- ресурса оформил онлайн-займ в микрофинансовой организации ТОО «Деньги Маркет» на имя ее 40-летнего сына, инвалида 2-й группы.

Сумма ущерба составила 49 тысяч тенге.

«По показаниям потерпевшего, случайный знакомый под предлогом помощи в трудоустройстве воспользовался телефоном потерпевшего, скачал приложение одного из банков РК, куда позже перевел денежные средства, полученные им в микрокредитной организации на имя потерпевшего», - пояснили в ведомстве.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий в рамках ОПМ «Anti-fraud» был установлен подозреваемый. Им оказался 22-летний житель города Акколь.

По данному факту отделом полиции ведется досудебное расследование по ч. 3 ст. 190 УК РК «Мошенничество».

Подобные случаи стали встречаться все чаще.

Так, ранее 3,5 млн тенге выманил у акмолинки лжесотрудник банка.

Также около 2 млн тенге выманили мошенники у 30-летней акмолинки.

1,2 млн тенге похитил родственник со счета жительницы Кокшетау.



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