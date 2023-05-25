Кредит на сумму свыше 1 млн тенге оформили на студента в Павлодаре

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Товарный кредит на сумму свыше 1 млн тенге оформили на студента в городе Павлодаре, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

Сотрудниками полиции Павлодарской области задержан 22-летний житель региона, который оформил кредит на студента одного из вузов Павлодара.

«Установлено, что в апреле к студенту приехал знакомый, который попросил его оформить на свое имя товарный кредит в одном из банков. Получив отказ, он попросил телефон, чтобы позвонить, и оформил товарный кредит на сумму свыше одного миллиона тенге. Затем он перестал выходить на связь. Поняв, что его обманули, студент написал заявление в полицию», – сообщил начальник УП Павлодара Ермек Альжанов.

В отношении задержанного начато досудебное расследование по статье 190 УК РК «Мошенничество». Избрана мера пресечения – обязательство о явке.