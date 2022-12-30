Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Закон и право

Кредит на миллион тенге оформили аферисты на пенсионера в Шахтинске

30 Декабря 2022, 11:43
Кредит на миллион тенге оформили аферисты на пенсионера в Шахтинске

ШАХТИНСК. КАЗИНФОРМ - В отдел полиции города Шахтинска Карагандинской области поступило заявление 66-летнего жителя одного из районов. Пенсионер сообщил, что на него в одном из банков оформили товарный кредит на 1 млн тенге и перевели с банковской карты 80 тысяч тенге, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

Сотрудники следственно-оперативной группы задержали двух подозреваемых – 33-летнего односельчанина потерпевшего и 32-летнего жителя города. Они дали признательные показания.

Выяснилось, что первый злоумышленник похитил у пенсионера банковскую карточку, а второй – оказал помощь в получении кредита и снятии денежных средств. Ведется досудебное расследование по статье 190 УК РК «Мошенничество».


Новости по теме
Два скотокрада похитили 4 лошадей у жителя Туркестанской области
Более 600 домов остались без газа в Шымкенте по вине водителя авто
На 5,8 млн тенге обманули семейчанина лжесотрудники банка
Теги:
Читайте также
Два скотокрада похитили 4 лошадей у жителя Туркестанской области
Более 600 домов остались без газа в Шымкенте по вине водителя авто
На 5,8 млн тенге обманули семейчанина лжесотрудники банка
1,5 тысячи несертифицированных пиротехнических изделий изъяли в Астане
Казахстанские и украинские киберполицейские ликвидировали Call-центр мошенников: подробности спецоперации
Рост заболеваемости коронавирусом, гриппом и ОРВИ отмечают в Карагандинской области
Карагандинцы пожаловались акиму на некачественные детские площадки, дороги и общественный транспорт
Лжемебельщик обманул на 3 млн тенге жителей Мангистауской области
Новости партнеров
Популярное
1 Касым-Жомарт Токаев принял Эльвиру Азимову
2 Президент РК выразил соболезнования по поводу кончины легендарного футболиста Пеле
3 Ержан Иманзаипов назначен акимом города Павлодара
4 Назначен командующий войсками противовоздушной обороны ВС РК
5 Маулен Ашибаев объяснил назначение на должность главы Конституционного суда Эльвиры Азимовой

Лента новостей