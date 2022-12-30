Кредит на миллион тенге оформили аферисты на пенсионера в Шахтинске

30 Декабря 2022, 11:43

ШАХТИНСК. КАЗИНФОРМ - В отдел полиции города Шахтинска Карагандинской области поступило заявление 66-летнего жителя одного из районов. Пенсионер сообщил, что на него в одном из банков оформили товарный кредит на 1 млн тенге и перевели с банковской карты 80 тысяч тенге, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

Сотрудники следственно-оперативной группы задержали двух подозреваемых – 33-летнего односельчанина потерпевшего и 32-летнего жителя города. Они дали признательные показания.

Выяснилось, что первый злоумышленник похитил у пенсионера банковскую карточку, а второй – оказал помощь в получении кредита и снятии денежных средств. Ведется досудебное расследование по статье 190 УК РК «Мошенничество».