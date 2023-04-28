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Кредит на 9,5 млн тенге оформили мошенники на жительницу Абайской области через AnyDesk

Редактор:  
Гульмира Байзакова
28 Апреля 2023, 12:44
Кредит на 9,5 млн тенге оформили мошенники на жительницу Абайской области через AnyDesk

СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - Кредит на 9,5 млн тенге оформили мошенники на женщину через AnyDesk в Абайской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

В середине апреля в отдел полиции Аягозского района обратилась 43-летняя местная жительница, которая сообщила, что к ней на телефон позвонил неизвестный и, представившись сотрудником службы безопасности ассоциации банков, сообщил о подозрительных операциях по ее банковском счету. Уточнив анкетные данные потерпевшей, злоумышленник попросил скачать приложение AnyDesk, с помощью которого оформил на потерпевшую кредиты в различных банках на общую сумму 9,5 млн тенге.

По факту начато досудебное расследование по ч. 2 ст. 190 УК РК «Мошенничество». Проводятся следственно-оперативные мероприятия по установлению лиц, причастных к совершению преступления.

Несмотря на проводимые профилактические мероприятия по профилактике интернет-мошенничества и киберпреступности, количество мошенничества не уменьшается. Так, с начала текущего года на территории Абайской области зарегистрировано 272 факта интернет-мошенничества.


Борьба с преступностью   МВД РК   Абайская область  
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