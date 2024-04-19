Кредит на 6 млн тенге оформила мошенница на свою мачеху в Акмолинской области

В Акмолинской области 67-летняя женщина обнаружила задолженность в банке на сумму около шести миллионов тенге, передает агентство Kazinform со ссылкой на Polisia.kz.

Кредит на такую сумму она, естественно, не оформляла, поэтому, заподозрив неладное, решила сразу же обратиться в полицию. Стражами порядка немедленно был составлен факт мошенничества.

Полицейские установили, что доступ к данным женщины был у падчерицы. Позже девушка призналась, что зарегистрировала банковское приложение, обманным путем сделала идентификацию лица пострадавшей и оформила на нее кредит. Заполучив такую внушительную сумму, она закрыла свои долги, а оставшуюся сумму потратила на личные нужды.



