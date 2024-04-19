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    21:33, 18 Апрель 2024 | GMT +6

    Кредит на 6 млн тенге оформила мошенница на свою мачеху в Акмолинской области

    мошенничество
    Фото: Polisia.kz

    В Акмолинской области 67-летняя женщина обнаружила задолженность в банке на сумму около шести миллионов тенге, передает агентство Kazinform со ссылкой на Polisia.kz.

    Кредит на такую сумму она, естественно, не оформляла, поэтому, заподозрив неладное, решила сразу же обратиться в полицию. Стражами порядка немедленно был составлен факт мошенничества.

    Полицейские установили, что доступ к данным женщины был у падчерицы. Позже девушка призналась, что зарегистрировала банковское приложение, обманным путем сделала идентификацию лица пострадавшей и оформила на нее кредит. Заполучив такую внушительную сумму, она закрыла свои долги, а оставшуюся сумму потратила на личные нужды.

    Теги:
    Мошенничество Регионы Борьба с преступностью Криминал Акмолинская область
    Ринат Дусумов
    Автор
    Ринат Дусумов
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