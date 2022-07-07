7 Июля 2022 20:51

Кредит на 4 млн тенге оформил для мошенников житель СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области 48-летний мужчина стал очередной жертвой сетевых аферистов. Мужчина оформил кредит на 4 млн тенге и перевел все деньги мошенникам, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы департамента полиции, североказахстанец утверждает, что знал, как действуют интернет-преступники, и потому сразу же прекратил разговор, как только собеседник представился сотрудником банка. Второй звонок поступил на следующий день. Мужчине назвали его фамилию, имя, отчество, паспортные данные, состав семьи и место работы. По его словам, ранее такие сведения он предоставлял в банк, оформляя кредит.

«Все так правдоподобно было. Подумал, что у мошенников не могут быть такие данные, поверил. Они говорили, что нужно вывести на чистую воду недобросовестных менеджеров банка, которые якобы оформили на меня кредит на 1 млн тенге. По их указанию оформил в двух банках кредит на общую сумму 4 млн тенге и перевел все эти деньги на счет, который они назвали. Меня заверили, что эти операции помогут установить менеджеров банка», - сказал потерпевший.

Звонки не прекратились и на следующий день. Ему снова предлагали оформить кредиты, но уже в других банках. Тогда мужчина понял, что попался на удочку мошенников.

Преступников ищут.

Буквально недавно начальник департамента полиции Айдын Кабдулдинов отмечал высокий рост интернет-преступлений и низкую степень их раскрываемости. Зачастую мошенники находятся в других регионах и странах.