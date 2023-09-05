РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    18:15, 04 Сентябрь 2023 | GMT +6

    Кредит на 3,7 миллиона тенге оформили мошенники на жительницу Акмолинской области

    None
    ЕСИЛЬ. КАЗИНФОРМ - В Акмолинской области мошенник оформил крупный кредит на женщину, находящуюся в декретном отпуске, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    В отдел полиции Есильского района поступило заявление местной жительницы о факте мошенничества. По показаниям потерпевшей, 1 сентября неизвестные оформили на ее имя кредит в банке на сумму 3 млн 690 тысяч тенге. Мошенник представился сотрудником службы безопасности финансовой организации и сказал женщине, что установленное в ее телефоне приложение банка и egov.kz взломано, и на ее имя оформлен кредит. Далее преступник назвал личные данные женщины и ее родных, номера счетов, ИИН, адреса и номера телефонов, которые оказались действительными. Он убедил женщину, что для того чтобы вернуть денежные средства ей необходимо установить на телефон приложение удаленного доступа. В результате мошеннических действий неизвестного, на имя потерпевшей был оформлен кредит на общую сумму 3 млн 690 тысяч тенге. Отделом полиции по факту начато досудебное расследование по ч. 3 ст. 190 УК РК «Мошенничество».


    Теги:
    Мошенничество Акмолинская область Борьба с преступностью Закон и право Правоохранительные органы
    Сейчас читают
    Сегодня, 16:08
    Ударившего ребенка имама во время молитвы уволили – ДУМК
    Сегодня, 16:00
    Казахстан добивается суверенного равенства стран в МАГАТЭ
    Сегодня, 15:20
    Обязательно к посещению: куда сходить в Боровом
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!