Кредит на 3,7 миллиона тенге оформили мошенники на жительницу Акмолинской области

ЕСИЛЬ. КАЗИНФОРМ - В Акмолинской области мошенник оформил крупный кредит на женщину, находящуюся в декретном отпуске, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

В отдел полиции Есильского района поступило заявление местной жительницы о факте мошенничества. По показаниям потерпевшей, 1 сентября неизвестные оформили на ее имя кредит в банке на сумму 3 млн 690 тысяч тенге. Мошенник представился сотрудником службы безопасности финансовой организации и сказал женщине, что установленное в ее телефоне приложение банка и egov.kz взломано, и на ее имя оформлен кредит. Далее преступник назвал личные данные женщины и ее родных, номера счетов, ИИН, адреса и номера телефонов, которые оказались действительными. Он убедил женщину, что для того чтобы вернуть денежные средства ей необходимо установить на телефон приложение удаленного доступа. В результате мошеннических действий неизвестного, на имя потерпевшей был оформлен кредит на общую сумму 3 млн 690 тысяч тенге. Отделом полиции по факту начато досудебное расследование по ч. 3 ст. 190 УК РК «Мошенничество».

