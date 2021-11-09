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Кредит на 1 млн тенге оформил иностранец на жительницу Акмолинской области

9 Ноября 2021 14:03
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Кредит на 1 млн тенге оформил иностранец на жительницу Акмолинской области

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - Кредит на 1 млн тенге с помощью AnyDesk оформил иностранец на жительницу Акмолинской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

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Сотрудники УКП ДП Акмолинской области и подразделений криминальной полиции в рамках республиканского оперативно-профилактического мероприятия «Hi-Tech» раскрыли преступление, совершенное с использованием информационных технологий.

Обратившаяся ранее в дежурную часть Аккольского РОП 49-летняя местная жительница сообщила полицейским, что 8 сентября неизвестный представился сотрудником службы безопасности и, используя программу удаленного доступа AnyDesk, оформил на имя потерпевшей кредит на общую сумму 1 млн тенге.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий в городе Нур-Султане задержан 39-летний, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности по ст. ст.111 ч.1 УК РФ, житель Республики Татарстан.

По данному факту следственным управлением ДП Акмолинской области начато досудебное расследование по ч. 2 ст. 190 УК РК «Мошенничество». Подозреваемый водворен в изолятор временного содержания.

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#Акмолинская область   #Борьба с преступностью   #Общество   #Мошенничество  
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