Креативный хаб для молодежи появится на месте бывшего депо в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Жители Алматы просят акима Ерболата Досаева на месте бывшего депо на пересечении улиц Гоголя - Байтурсынова разбить сквер, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Аким Алматы на встрече с населением Алмалинского района сообщил, что проект по депо был заморожен на несколько лет из-за пандемии и отказа частного инвестора.

«Проект забрал город, идет корректировка сметной документации. На территории депо предусмотрен парк. Проект получился неплохой, он будет представлен Градостроительному совету.

Нужно подкорректировать стоимость, потому что проект вышел из трехгодичного срока использования. Сметная документация будет готова в августе-сентябре. Проект предусматривает полное восстановление старого депо, строительство нового корпуса и благоустройство всей прилегающей территории. Это будет новый молодежный комплекс, креативный хаб Алматы», - сказал аким Ерболат Досаев.

Летом прошлого года аким Алматы Ерболат Досаев сообщил, что проект «Депо» начнется с весны 2023 года. Тогда он заявил, что на этом месте будет молодежный центр для общего доступа без ограничений.