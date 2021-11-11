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Кражу жестяных листов с теплотрассы раскрыли акмолинские полицейские

11 Ноября 2021 22:52
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Кражу жестяных листов с теплотрассы раскрыли акмолинские полицейские

БУРАБАЙ. КАЗИНФОРМ – Кражу жестяных листов с теплотрассы раскрыли акмолинские полицейские, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

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9 ноября в 18:44 в дежурную часть Бурабайского РОП поступило отношение директора ГКП на ПХВ «Бурабай Жылу». Мужчина сообщил, что неизвестные в период с 6 по 9 ноября с теплотрассы по одной из улиц города похитили жестяные листы. Сумма ущерба составила 840 тысяч тенге. Преступление было раскрыто благодаря бдительности общественного помощника полиции и профессиональным действиям участковых инспекторов. Мужчина сообщил об этом полицейским, когда столкнулся с злоумышленниками, которые совершали очередной демонтаж жестяных листов с теплотрассы.

«Прибывшие участковые инспекторы Спартак Сансызбаев и Айдынбек Абдуллаев задержали злоумышленников на месте преступления. Подозреваемыми оказались двое жителей города Щучинска 48 и 63 лет. Вещественные доказательства изъяты», - говорится в сообщении.

Данный факт занесен в единый реестр досудебных расследований по статье «Кража».

Стражи порядка выразили благодарность неравнодушному местному жителю за помощь правоохранительным органам в работе.


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#Акмолинская область   #Борьба с преступностью   #Отопительный сезон  
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