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Кражу зерна почти на 1,5 млн тенге пресекли в СКО

Редактор:  
Гульмира Байзакова
8 Сентября 2022, 17:37
Кражу зерна почти на 1,5 млн тенге пресекли в СКО

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Кражу зерна почти на 1,5 млн тенге пресекли полицейские СКО. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

В Есильском районе одной из мобильных групп на проселке были замечены следы КамАЗа, уводящие в лес. Стражи порядка, с которыми были и работники близлежащего ТОО, проверили след и обнаружили за деревьями выгруженное на траву зерно нового урожая. Прибывшая по вызову следственно-оперативная группа установила причастность 39-летнего работника предприятия.

Факт внесен в Единый реестр досудебных расследований по статье 188 Уголовного кодекса РК «Кража». С места происшествия изъято и возвращено владельцу 12 тонн 260 килограммов пшеницы на сумму свыше 1,4 млн тенге.

«Быстрому раскрытию способствовали меры безопасности, принятые владельцем. Помимо строгого учета зерна на поле и на зернотоке, стоит отметить, что предприятие обеспечено физической охраной, оснащено сигнализацией и видеонаблюдением. В селе предприниматель установил 5 видеокамер в общественных местах, изображение с них выведено на участковый пункт полиции», — сообщил начальник районного отдела полиции Ерлик Еслямбеков. По всей области сотрудники полиции рекомендуют сельхозтоваропроизводителям обеспечивать техническую укрепленность своих объектов, совершенствовать системы безопасности — это способствует профилактике и оперативному раскрытию краж. С момента старта ОПМ «Астык» 20 августа в области зарегистрировано 5 преступлений, из них раскрыто 4.

Фото: polisia.kz



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