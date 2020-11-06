+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: -1 °С
Алматы: -3 °С
USD 432.15 EUR 509.72
RUB 5.56 CNY 65.21
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Кражу ювелирных изделий на крупную сумму денег раскрыла полиция Караганды

6 Ноября 2020 07:28
Поделиться:
Кражу ювелирных изделий на крупную сумму денег раскрыла полиция Караганды

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - Полиция Караганды раскрыла кражу ювелирных изделий на крупную сумму денег. Украшения были похищены прямо со склада одной из организаций города, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Polisia.kz.

Новости по теме
Пьяный и без прав водитель задержан полицией Капшагая
82-летнего пенсионера ограбили в Риддере Полиция в Алматы презентовала проект по улучшению дорожного движения Серийных автоворов-гастролеров задержали в СКО

4 ноября в Центральный отдел полиции города Караганды поступило сообщение: прямо со склада одного из ТОО неизвестный похитил ювелирные изделия, общей стоимостью более 300 тысяч тенге.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники криминальной полиции задержали подозреваемого – 27-летнего мужчину, который дал признательные показания. Возбуждено уголовное дело по ст.188 УК РК «Кража». Ведется расследование.

Напомним, что сфера ювелирных изделий нередко привлекают мошенников и преступников. В Алматы до сих пор Департаментом экономических расследований по городу Алматы при координации прокуратуры города Алматы продолжается расследование досудебного производства в отношении организаторов деятельности финансовой (инвестиционной) пирамиды «B2B Jewelry» под прикрытием сети ювелирных магазинов. Изъяты денежные средства, вложенные вкладчиками финансовой пирамиды в размере более 560 млн тенге, 303 тысяч долларов и 3 500 евро. Общее число вкладчиков в финансовую пирамиду составляет более 10 000 человек со всех регионов Казахстана.


Подписывайтесь на наш канал:

#Карагандинская область   #Борьба с преступностью   #Происшествия   #Регионы  
Поделиться:
Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Багдат Хасенова
Багдат Хасенова
954-047
rusred@inform.kz

Архив