Кражу ювелирных изделий на крупную сумму денег раскрыла полиция Караганды

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - Полиция Караганды раскрыла кражу ювелирных изделий на крупную сумму денег. Украшения были похищены прямо со склада одной из организаций города, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Polisia.kz.

4 ноября в Центральный отдел полиции города Караганды поступило сообщение: прямо со склада одного из ТОО неизвестный похитил ювелирные изделия, общей стоимостью более 300 тысяч тенге.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники криминальной полиции задержали подозреваемого – 27-летнего мужчину, который дал признательные показания. Возбуждено уголовное дело по ст.188 УК РК «Кража». Ведется расследование.

Напомним, что сфера ювелирных изделий нередко привлекают мошенников и преступников. В Алматы до сих пор Департаментом экономических расследований по городу Алматы при координации прокуратуры города Алматы продолжается расследование досудебного производства в отношении организаторов деятельности финансовой (инвестиционной) пирамиды «B2B Jewelry» под прикрытием сети ювелирных магазинов. Изъяты денежные средства, вложенные вкладчиками финансовой пирамиды в размере более 560 млн тенге, 303 тысяч долларов и 3 500 евро. Общее число вкладчиков в финансовую пирамиду составляет более 10 000 человек со всех регионов Казахстана.