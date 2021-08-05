Кражу велосипеда совершила 75-летняя пенсионерка в Акмолинской области

БУЛАНДЫ. КАЗИНФОРМ - 75-летняя пенсионерка похитила велосипед у своей односельчанки в Буландынском районе Акмолинской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы департамента полиции Акмолинской области, 4 августа текущего года в дежурную часть отдела полиции Буландынского района поступило заявление от 75-летней жительницы одного из сел района. Пожилая женщина сообщила, что за территорией двора дома неизвестный похитил принадлежащий ей велосипед марки «Навигатор».

«Сумма ущерба составила 50 тысяч тенге. Участковый инспектор полиции в ходе личного сыска установил, что кражу совершила 75-летняя жительница этого же села. По данному факту начато досудебное производство по ч. 1 ст. 188 УК РК «Кража». В отношении пенсионерки избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке», - отметили в ведомстве.

Полицейские призвали акмолинцев быть бдительными и соблюдать необходимые меры безопасности: маркировать рамы велосипедов, не оставлять в подъездах, возле магазинов и в парках без присмотра, использовать надежные велозамки.