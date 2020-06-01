Кражу, угон и грабеж совершили за одну ночь двое астанчан
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Полицейскими Нур-Султана задержаны двое подозреваемых в совершении кражи, угона и грабежа, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции столицы.
Сотрудники криминальной полиции управления полиции района Сарыарка столицы задержали двоих подозреваемых, 1980 и 1989 годов рождения, которые за одну ночь успели совершить три преступления.
«Так, 26 мая около 22:00 часов подозреваемые в одном из гаражей по улице Герцена силой похитили личное имущество и 120 тысяч тенге у двух мужчин. Общий ущерб составил 249 тысяч тенге.
Спустя чуть более трех часов злоумышленники завладели автомашиной Lada Granta, похитив личное имущество водителя и 110 тысяч тенге.
На проспекте Богенбай батыра они остановили такси, в ходе поездки между водителем и подозреваемыми возникла словесная перепалка из-за стоимости проезда. На что таксист остановил машину и попросил их выйти, но злоумышленники начали душить таксиста и угрожали физической расправой. Водителю удалось сбежать и заявить в полицию. Тем временем подозреваемые скрылись на этой машине», - рассказали в полиции.
В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий подозреваемых удалось задержать. Вещественные доказательства изъяты.
В настоящее время задержанные водворены в изолятор временного содержания департамента полиции Нур-Султана. Проводится досудебное расследование по части второй статьи «Кража», части второй статьи «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения» УК РК.
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