20 Июля 2022 22:37

Кражу у пенсионерки около 1 млн тенге раскрыли в Акмолинской области

АТБАСАР. КАЗИНФОРМ – Кражу более 900 тыс. тенге у 70-летней пенсионерки раскрыли в Акмолинской области. Похитительницей оказалась будущая невестка женщины, передает корреспондент МИА «Казифнорм».

По информации пресс-службы департамента полиции Акмолинской области, в Атбасарский районный отдел полиции о совершенном преступлении с заявлением обратилась 70-летняя местная жительница и сообщила полицейским, что 18 июля неизвестное лицо путем свободного доступа похитило из ее дома денежные средства в сумме 400 тыс. тенге и 1 тыс. 185 евро.

«Прибывшей на место происшествия следственно-оперативной группой с места происшествия были сняты отпечатки пальцев, а участковым инспектором капитаном Канатом Шамшуалиевым опрошены возможные свидетели. В результате принятых мер полицейскими была установлена подозреваемая, ею оказалась 32-летняя местная жительница, будущая невестка потерпевшей. Злоумышленница созналась в содеянном», - пояснили в ведомстве.

Атбасарским районным отделом полиции по данному факту начато досудебное расследование по части первой статьи 188 УК РК «Кража». Вещественные доказательства, а именно денежные средства, изъяты и возвращены заявительнице.