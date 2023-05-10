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Кражу телефона из гостиницы раскрыли полицейские Астаны

Редактор:  
Артем Волков
10 Мая 2023, 15:44
Кражу телефона из гостиницы раскрыли полицейские Астаны

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В полицию с заявлением о пропаже телефона обратился администратор одного из столичных гостиничных комплексов по улице Биржан сала, передает МИА «Казинформ».

Сотрудниками районного управления полиции «Сарыарка» при проведении оперативно-розыскных мероприятий установлен 29-летний молодой человек по подозрению в краже мобильника. Установлено, что мужчина был ранее судим за кражу.

«Так, поздней ночью около 04:30 часов изрядно подвыпивший мужчина, находясь на первом этаже гостиницы, заметил, что чужой гаджет лежит на видном месте. Подойдя поближе, он вначале осмотрелся нет ли наблюдающих за его действиями очевидцев, затем подошел и присел возле ресепшена. Унося телефон стоимостью порядка 140 тысяч тенге, постоялец зашел обратно к себе в комнату. Так же выяснено, что украденную вещь злоумышленник продал незнакомцу в районе ТД «Артем», - сообщили в ДП Астаны.

По данному факту проводится досудебное расследование по статье 188 УК РК «Кража». Проводится проверка причастности к другим аналогичным преступлениям, совершенным на территории столицы.


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