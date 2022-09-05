Кражу строительных материалов на 8 млн тенге раскрыли в Акмолинской области

АКМОЛИНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - Кража на 8 млн тенге раскрыта в Акмолинской области. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

1 сентября в отдел полиции Целиноградского района поступило заявление 52-летнего жителя столицы о том, неизвестным лицом путем разбора строящегося дома в селе Караоткель украдены строительные материалы: блоки фундамента, кирпичные блоки, три канализационных кольца, крышка люка. Сумма причиненного ущерба составила 8 млн тенге. В ходе оперативно-розыскных мероприятий установлена личность злоумышленника. 32-летний ранее несудимый житель села Караоткель разобрал строящийся дом и вывез строительные материалы. Для транспортировки украденного злоумышленник нанял специальную технику.

Ведется досудебное расследование по ст. 188 ч.3 УК РК «Кража«. Вещественные доказательства изъяты.







Фото: polisia.kz











