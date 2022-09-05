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    16:13, 05 Сентябрь 2022 | GMT +6

    Кражу строительных материалов на 8 млн тенге раскрыли в Акмолинской области

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    АКМОЛИНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - Кража на 8 млн тенге раскрыта в Акмолинской области. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    1 сентября в отдел полиции Целиноградского района поступило заявление 52-летнего жителя столицы о том, неизвестным лицом путем разбора строящегося дома в селе Караоткель украдены строительные материалы: блоки фундамента, кирпичные блоки, три канализационных кольца, крышка люка. Сумма причиненного ущерба составила 8 млн тенге. В ходе оперативно-розыскных мероприятий установлена личность злоумышленника. 32-летний ранее несудимый житель села Караоткель разобрал строящийся дом и вывез строительные материалы. Для транспортировки украденного злоумышленник нанял специальную технику.

    Ведется досудебное расследование по ст. 188 ч.3 УК РК «Кража«. Вещественные доказательства изъяты.



    Фото: polisia.kz




    Теги:
    Акмолинская область Борьба с преступностью МВД РК Закон и право
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