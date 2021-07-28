Кражу сигнальных огней с аэродрома раскрыли в Семее

СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - В Семее транспортная полиция раскрыла кражу дорогостоящего светосигнального оборудования из аэропорта, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Департамена полиции на транспорте.

Неизвестные похитили со взлетно-посадочной полосы аэродрома четыре входных огня приближения. Эти сигнальные огни обеспечивают безопасную и комфортную посадку самолетов ночью, в сумерки или при плохих погодных условиях. При посадке и взлете пилот самолета пользуется этими огнями, чтобы контролировать положение самолета, так как обзор из кабины ограничен.

Материальный ущерб от кражи был оценен в 1 440 268 тенге.

По его словам ачальника Департамента полиции на транспорте Онала Бекиева , с момента поступления заявления от аэропорта было начато досудебное расследование по пункту 3 части 3 статьи 188 УК РК (кража, совершенная с незаконным проникновением в жилое, служебное или производственное помещение) .

В результате оперативно-розыскных мероприятий по подозрению в краже был задержан 36-летний житель Семея, ранее неоднократно судимый за совершение аналогичных преступлений. Он признася, что действительно похитил светосигнальное оборудование и сдал его в пункт приема металлолома с целью личной выгоды.

«Приговором суда №2 Семея мужчина признан виновным в совершении уголовного правонарушения и ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на три года», - сообщил О. Бекиев.



